Душанбе заявил о контакте с Москвой из-за нападения на «Крокус»
Власти Таджикистана поддерживают контакт с Россией по вопросу предполагаемой причастности граждан страны к теракту в «Крокус Сити Холле», сообщили ТАСС в департаменте информации и печати МИД республики.
Ранее ведомство заявляло, что не получало от российской стороны официальных данных о возможном участии граждан республики в нападении на концертный зал 22 марта.
Как сообщили в ФСБ, сотрудники спецслужб задержали 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников атаки. Последние были задержаны в Брянской области, они пытались перейти границу с Украиной, где у них, по утверждению ведомства, были контакты. Власти Украины заявляли, что Киев непричастен к теракту.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн, рассказывая подробности задержания, говорил, что подозреваемые передвигались на машине Renault, в которой нашли оружие и паспорта Таджикистана.
По данным Следственного комитета, в результате атаки на «Крокус Сити Холл» погибли не менее 93 человек; причинами гибели стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения
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