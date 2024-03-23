МИД: Таджикистан контактирует с Москвой по задержанию напавших на «Крокус»

Душанбе заявил о контакте с Москвой из-за нападения на «Крокус»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти Таджикистана поддерживают контакт с Россией по вопросу предполагаемой причастности граждан страны к теракту в «Крокус Сити Холле», сообщили ТАСС в департаменте информации и печати МИД республики.

Ранее ведомство заявляло, что не получало от российской стороны официальных данных о возможном участии граждан республики в нападении на концертный зал 22 марта.

Как сообщили в ФСБ, сотрудники спецслужб задержали 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников атаки. Последние были задержаны в Брянской области, они пытались перейти границу с Украиной, где у них, по утверждению ведомства, были контакты. Власти Украины заявляли, что Киев непричастен к теракту.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, рассказывая подробности задержания, говорил, что подозреваемые передвигались на машине Renault, в которой нашли оружие и паспорта Таджикистана.

По данным Следственного комитета, в результате атаки на «Крокус Сити Холл» погибли не менее 93 человек; причинами гибели стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения