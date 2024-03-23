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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Эксклюзив

Террористы заранее подготовили отход из «Крокус Сити»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Анализ записей с камер видеонаблюдения в «Крокус Сити Холле» свидетельствует о подготовке и возможном боевом опыте террористов, говорят источники РБК. Часть видеозаписей не сохранилась из-за пожара
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Анализ записей с видеокамер показал, что террористы напавшие на «Крокус сити» хорошо ориентировались в здании, говорят источники РБК. Следствие считает, что террористы заранее подготовили нападение на «Крокус Сити Холл», говорит собеседник РБК в правоохранительных органах.

«Они заранее изучили схему передвижения и продумали пути отхода», — говорит один из источников РБК. По его словам, террористы покинули здание «Крокус сити», смешавшись с толпой, выбегающих из концертного зала посетителей.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

О предварительной подготовке говорит и то, что нападавшие знали места нахождения сотрудников охраны, стрельба, в первую очередь, была открыта по ним.

Силовики на основе анализа действий террористов предполагают, что они могут иметь опыт боевых действий. «Очевидно, что нападавшие имели стрелковую подготовку: вели огонь одиночными выстрелами, либо короткими очередями, во время стрельбы передвигались профессионально», — отметил из собеседников РБК.

Источник отметил, что часть записей с камер утрачена вследствие пожара и последующего тушения. «Много оборудования сгорело, либо было залито водой», — добавил он.

Как выглядит «Крокус Сити Холл» на утро после атаки. Фоторепортаж
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Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу вечером перед концертом группы «Пикник». Люди в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. Затем террористы подожгли концертный зал. В МЧС сообщали, что площадь возгорания составила 12,9 тыс. кв. м, к 0:56 мск его локализовали.

Следственный комитет расследует дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Утром 23 марта СК и ФСБ сообщили о задержании 4 террористов в Брянской области недалеко от границы с Украиной. По данным депутата Александра Хинштейна, при задержании они вступили в перестрелку. Всего по делу задержаны 11 человек, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

Террористы заранее подготовили отход из «Крокус Сити»
Video

По последним данным в результате теракта погибли 93 человека, более 120 получили ранения.

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