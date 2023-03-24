Генерала ФТС арестовали по делу о взятке

Александр Беглов (Фото: ctu.customs.gov.ru)

Басманный районный суд Москвы арестовал замначальника Центрального таможенного управления ФТС генерала Александра Беглова и начальника центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни Александра Алеева, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Источник РБК ранее говорил, что при обысках у Беглова и Алеева изъяли 40 млн руб., а также документы, информационные носители и дорогостоящие предметы, в том числе часы.

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