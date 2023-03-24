Генерала ФТС арестовали по делу о взятке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 16:09
«Флант» — о причинах популярности open source и ситуации на рынке РБК+, 18:47
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 18:45
Армения и Турция договорились открыть границу для иностранцев в 2023 году Политика, 18:42
Генерала ФТС арестовали по делу о взятке Политика, 18:25
Арест До Квона и эирдроп Arbitrum. Главные события недели Крипто, 18:20
Марк Цукерберг стал многодетным отцом Life, 18:18
Reuters: Animoca Brands снизила сумму сбора средств для Web3 до $800 млн Крипто, 18:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минкультуры объяснило, почему на спектакль во МХАТе не пустили 75 человек Общество, 18:15
В Кремле обсудили отставку губернатора Омской области Политика, 18:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:13
Тренер рассказала об успехах Косторной в парном катании Спорт, 18:13
Минпромторг счел разумной передачу Leroy Merlin российскому менеджменту Бизнес, 18:12
МВД объявило в розыск политолога Галлямова Политика, 18:11
Минобороны Абхазии сообщило о проведении учений с российской армией Политика, 18:05
Политика ,  

Генерала ФТС арестовали по делу о взятке

Суд в Москве арестовал генерала ФТС Беглова по делу о взятке
Александр Беглов
Александр Беглов (Фото: ctu.customs.gov.ru)

Басманный районный суд Москвы арестовал замначальника Центрального таможенного управления ФТС генерала Александра Беглова и начальника центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни Александра Алеева, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Источник РБК ранее говорил, что при обысках у Беглова и Алеева изъяли 40 млн руб., а также документы, информационные носители и дорогостоящие предметы, в том числе часы.

Материал дополняется.

Авторы
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter