ФСБ задержала генерала таможни по делу о взятках
Высокопоставленные сотрудники Федеральной таможенной службы задержаны в Москве по подозрению во взяточничестве, передают ТАСС и Telegram-канал 112. По их данным, задержаны генерал, замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и майор, начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев.
Канал называет сумму предполагаемой взятки: 3,8 млн руб. По делу проходят и два бизнесмена, которые, предположительно, дали взятку. Кто они, 112 не сообщает.
Позднее в пресс-службе ФТС подтвердили ТАСС задержание двух сотрудников ведомства.
На сайте ФТС говорится, что Беглов стал заместителем начальника Центрального таможенного управления — начальником службы федеральных таможенных доходов в октябре 2015 года. В таможенных органах он служит с 2001 года. У Беглова есть медали «За службу в таможенных органах» II, III степеней, «За усердие и ведомственная награда «Дмитрий Бибиков».
По данным 112 и 78.ru, задержания есть и в Санкт-Петербурге — начальника отдела таможенного оформления и контроля Центра электронного декларирования заподозрили во взятке 300 тыс. руб.