Reuters: бизнесмен сообщил о предложении на $1 млн за провоз грузовика в Россию

Бизнесмен сообщил о предложении на $1 млн за провоз грузовика в Россию

Еще одному предпринимателю отказались продавать оборудование в европейской компании из-за опасений, что оно окажется в России, но он получил альтернативное предложение от турецкой фирмы, Reuters рассказал о санкционном бизнесе

Фото: ТАСС

В последние недели российские компании «завалили» своих партнеров из Казахстана просьбами помочь в обходе западных санкций и импорте необходимых товаров, пишет Reuters со ссылкой на семь источников, знакомых с такими случаями.

Так, неназванный бизнесмен из Казахстана сообщил, что ему предложили $1 млн за помощь в перевозке грузовиком редкоземельных металлов из Австралии. «От телефонов и подшипников до деталей самолетов и редкоземельных металлов», — привел он агентству примеры запросов, добавив, что все их отклонил.

Как пишет агентство, другой бизнесмен в Казахстане столкнулся с отказом в офисе европейской компании продать ему оборудование, поскольку «оно может оказаться в России». «Когда я выхожу, мне звонят из турецкой компании, предлагающей мне такое же оборудование», — сообщил предприниматель.

Два источника агентства связывают возросший интерес России к поставкам из Казахстана с сообщениями о планах Турции прекратить транзит санкционных товаров. «Это означает, что бум только начинается», — сказал один из бизнесменов, занимающийся внешней торговлей.

10 марта Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника писал, что на фоне давления США правительство Турции распорядилось с 1 марта прекратить транзит товаров в Россию, на которые распространяются санкции США и Европейского союза.

Официально Анкара о таком решении не объявляла, а опрошенные РБК эксперты усомнились, что такие уведомления будут, поскольку это стало бы подтверждением того, что Турция способствовала транзиту санкционных товаров в Россию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в страны Центральной Азии призвал соблюдать санкции против России и пообещал помощь от Вашингтона, чтобы справиться с сопутствующим ущербом. Однако, пишет агентство, один из чиновников, который был в кулуарах мероприятия с Блинкеном, сообщил, что правительства стран региона мало что могут сделать для прекращения реэкспорта товаров в Россию.

США и ЕС ввели несколько пакетов санкций против России после начала военной операции на Украине. Ограничительные меры коснулись резервов ЦБ, широкого перечня экспорта и импорта, в том числе товаров двойного назначения. Москва считает санкции нелегитимными и незаконными.