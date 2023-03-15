Главу Минсельхоза Карелии задержали по подозрению во взятке в 10 млн руб.

Республиканского министра заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Глава Карелии Парфенчиков заявил, что если Владимиру Лабинову предъявят обвинение, то это будет «большая потеря для республики»

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Министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова задержали по подозрению в получении взятки в 10 млн руб., сообщает СК России.

Областное управление СК возбудило дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3 млн до 5 млн руб. или лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

По данным следствия, с 2021 по 2022 год Лабинов через посредника получил 10 млн руб. за совершение незаконных действий в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий на развитие сельского хозяйства и поддержку фермеров. Решается вопрос о заключении министра под стражу.

В Минсельхозе Карелии проходят следственные действия, в том числе выемка документов. Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что если Лабинову предъявят обвинение в противоправных действиях, то это будет «большая потеря для республики».

«Можно по-разному относиться к его фигуре, но Лабинов, действительно человек с жестким и непростым характером, — один из лучших специалистов в области сельского хозяйства России, это очевидно. Об этом говорят результаты», — сказал он (цитата по «Республике Карелия»).

По его словам, Лабинову фактически удалось возродить сельское хозяйство Карелии: надои молока в 2022 году увеличились в республике на 20%, активно развиваются государственные совхозы.

Ранее в марте в Карелии задержали 18-летнего студента Андрея Васюренко, «придерживающегося националистических взглядов», по подозрению в склонении граждан России к совершению государственной измены в ходе спецоперации на Украине, рассказали РБК источники в региональном управлении МВД и знакомые с материалами проверки.



Васюренко, который является сторонником независимости Карелии, «сформировал убеждение», что следует помешать достижению Россией целей операции на Украине. С мая по ноябрь 2022 года он пытался склонять граждан к «совершению государственной измены путем перехода на сторону противника, а именно к участию в составе сил (войск) Украины», но безуспешно, сообщили источники. Студента подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33, ст. 275 УК (приготовление к подстрекательству к совершению государственной измены путем перехода на сторону противника).

