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Медведев зачитал директорам военных заводов телеграмму Сталина

Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина 1941 года
В процитированной замглавы Совбеза телеграмме генсека ЦК КПСС от 17 сентября 1941 года тот просил «честно и в срок выполнять заказы», в противном случае пригрозил «громить как преступников»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / Sputnik / Reuters)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии зачитал телеграмму генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина от 17 сентября 1941 года, в которой тот просил «честно и в срок выполнять заказы», в противном случае пригрозив «громить как преступников».

«Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей родины», — процитировал Медведев телеграмму.

Сталин в ней назвал недопустимым, чтобы советские войска «страдали на фронте от недостатков танков», а на заводах «в далеком тылу прохлаждались и бездельничали».

По словам замглавы Совбеза, эта телеграмма — доказательство того, что «идеальным не бывает никакое производство, никакая организация». Тем не менее, в условиях российской военной операции на Украине обязательства должны складываться «не из исполнения годовых обязательств, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году», отметил он. Медведев попросил коллег запомнить слова генералиссимуса.

Замглавы Совбеза в интервью российским СМИ рассказал, что недавно читал телеграммы Сталина по вопросам ОПК. Он говорил, что прочитает их директорам заводов. Характеризуя работу ВПК, Медведев отметил, что предприятия «раскочегарились». Большинство заводов, по его словам, «работает в три смены», «с колес», производя самые современные вооружения. «Самое главное — выпускать все это в необходимых объемах», — указал он.

В ходе Великой Отечественной войны Сталин неоднократно отправлял телеграммы директорам военных заводов с требованием увеличить выпуск продукции. Одна из самых известных в декабре 1941 года была направлена руководителям авиазаводов в Куйбышеве (ныне Самара), в которой содержалось требование увеличить производство самолетов Ил-2. «Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше Илов. Предупреждаю последний раз», — говорилось в сообщении.

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Дмитрий Медведев Иосиф Сталин телеграмма ОПК
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