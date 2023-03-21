Посол допустил расширение географии конфликта на Украине из-за помощи США

Решение США предоставить Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму $350 млн может привести к расширению географии конфликта. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, его комментарий опубликован в телеграм-канале посольства.

Дипломата попросили прокомментировать 34-й с августа 2021 года пакет военной помощи Украине от Вашингтона. О его передаче днем 20 марта объявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В него войдут боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, боекомплекты для боевой машины пехоты Bradley, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые вооружения, лодки и другие боеприпасы, оружие и техника.

Вашингтон, по словам Антонова, стремится нанести России «стратегическое поражение.

«В США не задумываются, что, подливая масла в огонь, лишь провоцируют расширение географии украинского кризиса. Подобные действия ставят под угрозу безопасность всей Европы, увеличивая риски прямого столкновения России и НАТО», — заявил дипломат. Он допустил, что оружие, которое поставляют Киеву, может оказаться на черном рынке.

США за год оказали Киеву помощь в области безопасности на $32 млрд, говорил 24 февраля глава Пентагона Ллойд Остин. Поддержку Украине оказывают и европейские страны. Общую военную и финансовую помощь Киеву со стороны западных государств за год конфликта генсек НАТО Йенс Столтенберг оценивал в $120 млрд.

Представители российского руководства неоднократно критиковали Запад за поставки оружия Киеву. Военная помощь Украине не помешает России достичь целей военной операции, подчеркивали в Кремле. «Накачивание» Украины вооружением только затянет конфликт и принесет стране «больше страданий», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.