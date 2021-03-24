Госсекретарь США потребовал от Турции «не держать» российские С-400

Энтони Блинкен сказал об этом во время очной встречи с главой МИД Турции. Тот в свою очередь сообщил главе Госдепа, почему Анкара должна была их купить у России. В декабре США ввели санкции против Турции за покупку ракетных систем

Системы ПВО С-400 в Турции (Фото: EPA / ТАСС)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен впервые после вступления в должность провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в рамках которых потребовал от Анкары «не держать» у себя российские зенитно-ракетные системы (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

В ответ на это турецкий министр указал на то, что покупка ракетных систем у Москвы была взаимовыгодной сделкой для Анкары. «Что касается С-400, мы еще раз напомнили им, почему Турция должна была их купить, и повторили, что Турция купила их, и это сделка», — заявил Чавушоглу (цитата по Reuters).

Назвав переговоры с Блинкеном конструктивными, глава МИД Турции сказал, что Анкара хочет удовлетворить свои будущие потребности в обороне в первую очередь за счет союзников по НАТО, и согласился с необходимостью продолжать обсуждение разногласий с Вашингтоном. «Мы можем обсудить эти и дальнейшие шаги по стратегическим вопросам, создав двустороннюю рабочую группу. Нам нужно работать над «дорожной картой», — отметил он.

Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. Первые компоненты зенитных ракетных систем поступили в республику в июле 2019-го. В начале ноября того же года Россия досрочно поставила Турции четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд. Вашингтон раскритиковал решение Анкары купить российские комплексы и исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35.