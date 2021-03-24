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Политика ,  
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Госсекретарь США потребовал от Турции «не держать» российские С-400

Энтони Блинкен сказал об этом во время очной встречи с главой МИД Турции. Тот в свою очередь сообщил главе Госдепа, почему Анкара должна была их купить у России. В декабре США ввели санкции против Турции за покупку ракетных систем
Системы ПВО С-400 в Турции
Системы ПВО С-400 в Турции (Фото: EPA / ТАСС)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен впервые после вступления в должность провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в рамках которых потребовал от Анкары «не держать» у себя российские зенитно-ракетные системы (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

В ответ на это турецкий министр указал на то, что покупка ракетных систем у Москвы была взаимовыгодной сделкой для Анкары. «Что касается С-400, мы еще раз напомнили им, почему Турция должна была их купить, и повторили, что Турция купила их, и это сделка», — заявил Чавушоглу (цитата по Reuters).

Назвав переговоры с Блинкеном конструктивными, глава МИД Турции сказал, что Анкара хочет удовлетворить свои будущие потребности в обороне в первую очередь за счет союзников по НАТО, и согласился с необходимостью продолжать обсуждение разногласий с Вашингтоном. «Мы можем обсудить эти и дальнейшие шаги по стратегическим вопросам, создав двустороннюю рабочую группу. Нам нужно работать над «дорожной картой», — отметил он.

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Политика
Зенитная ракетная система С-400

Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. Первые компоненты зенитных ракетных систем поступили в республику в июле 2019-го. В начале ноября того же года Россия досрочно поставила Турции четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд. Вашингтон раскритиковал решение Анкары купить российские комплексы и исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35.

До этого власти США неоднократно заявляли, что сделка между Москвой и Анкарой несет угрозу для оружейной программы Пентагона, касающейся производства F-35. На протяжении долгого времени они пытались убедить Турцию отказаться от покупки С-400 в пользу американских зенитных ракетных комплексов Patriot, что, по мнению США, в дальнейшем позволило бы Вашингтону продать Анкаре истребители F-35. Турция решила не принимать предложение Соединенных Штатов.

В начале марта прошлого года президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что С-400, приобретенные у России, будут введены в эксплуатацию в апреле. Тогда турецкие военные проходили обучение по использованию комплексов. Однако 30 апреля Эрдоган сообщил, что из-за пандемии развертывание С-400 было временно приостановлено. Турция испытала С-400 в районе города Синоп на севере страны в октябре прошлого года. Спустя два месяца администрация бывшего президента США Дональда Трампа ввела санкции против Управления оборонной промышленности Турции и ее главы Исмаила Демира в связи с покупкой С-400 у России.

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Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Турция С-400 Мевлют Чавушоглу Энтони Блинкен
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