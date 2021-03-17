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Политика ,  
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Рособоронэкспорт заявил об учете членства Турции в НАТО при продаже С-400

В компании ответили депутату Валерию Рашкину, которого интересовали условия поставки члену НАТО новой партии ЗРС С-400
Зенитная ракетная система С-400
Зенитная ракетная система С-400 (Фото: Максим Шипенков / ТАСС)

Россия при военно-техническом сотрудничестве с Турцией учитывает тот факт, что эта страна является членом НАТО. Так в «Рособоронэкспорте» ответили на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Рашкина заинтересовало январское заявление руководителя Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, который заявил о готовности Анкары приобрести еще один комплекс зенитных ракетных систем С-400 при условии передачи технологий. Депутат в своем запросе назвал такой шаг нецелесообразным, объяснив это недружественной позицией Турции по отношению к России по целому ряду геополитических направлений. Рашкин не исключил, что в будущем Анкара может использовать полученные технологии вопреки интересам России.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на это ответил (ответ есть у РБК) депутату, что в компании принимают во внимание тот факт, что Турция «имеет статус особого партнера, взаимодействие с которым должно осуществляться взвешенно и с учетом анализа внешнеполитических рисков». В частности, учитывают членство Турции в НАТО и «российско-турецкие разногласия по ряду внешнеполитических вопросов».

В пресс-службе «Рособоронэкспорта» заявили РБК, что при подготовке контрактов по линии военно-технического сотрудничества согласуют документы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также учитывают внутри- и внешнеполитические факторы и особенности страны-заказчика.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. В начале ноября 2019 года Россия досрочно поставила Турции четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2020 года Турция испытала С-400 в районе города Синоп на севере страны.

Против этого контракта выступили США, которые исключили страну из программы поставок истребителей F-35. В декабре 2020 года администрация бывшего президента США Дональда Трампа в связи с покупкой ЗРС С-400 ввела санкции против Управления оборонной промышленности Турции и ее главы Исмаила Демира.

В середине февраля новый государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил Турцию в неизменности своей позиции по С-400, призвав главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу избавиться от российских ЗРС.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган в середине января заявил, что его страна будет придерживаться самостоятельного курса в этом вопросе. «Мы — страна НАТО и не допустим, чтобы другие страны, входящие в Североатлантический альянс, направляли наш курс», — сказал глава государства

Авторы
Наталья Галимова, Артем Филипенок, Инна Сидоркова
Турция Валерий Рашкин «Рособоронэкспорт» НАТО С-400
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