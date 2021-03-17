Рособоронэкспорт заявил об учете членства Турции в НАТО при продаже С-400

В компании ответили депутату Валерию Рашкину, которого интересовали условия поставки члену НАТО новой партии ЗРС С-400

Зенитная ракетная система С-400 (Фото: Максим Шипенков / ТАСС)

Россия при военно-техническом сотрудничестве с Турцией учитывает тот факт, что эта страна является членом НАТО. Так в «Рособоронэкспорте» ответили на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Рашкина заинтересовало январское заявление руководителя Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, который заявил о готовности Анкары приобрести еще один комплекс зенитных ракетных систем С-400 при условии передачи технологий. Депутат в своем запросе назвал такой шаг нецелесообразным, объяснив это недружественной позицией Турции по отношению к России по целому ряду геополитических направлений. Рашкин не исключил, что в будущем Анкара может использовать полученные технологии вопреки интересам России.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на это ответил (ответ есть у РБК) депутату, что в компании принимают во внимание тот факт, что Турция «имеет статус особого партнера, взаимодействие с которым должно осуществляться взвешенно и с учетом анализа внешнеполитических рисков». В частности, учитывают членство Турции в НАТО и «российско-турецкие разногласия по ряду внешнеполитических вопросов».

В пресс-службе «Рособоронэкспорта» заявили РБК, что при подготовке контрактов по линии военно-технического сотрудничества согласуют документы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также учитывают внутри- и внешнеполитические факторы и особенности страны-заказчика.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. В начале ноября 2019 года Россия досрочно поставила Турции четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2020 года Турция испытала С-400 в районе города Синоп на севере страны.