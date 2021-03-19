Азаров сравнил Украину с фашистской Германией после введения санкций

Решение Киева экс-премьер назвал антиконституционным. По его мнению, власти пытаются зачистить политическое поле в стране. 19 марта СБУ рекомендовала ввести санкции против Азарова, Януковича и других. Позже их утвердил Зеленский

Николай Азаров (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил РБК, что считает введение Киевом санкций против него и ряда других высокопоставленных чиновников антиконституционным.

«Это абсолютно антиконституционное решение, основанное на политическом преследовании оппонентов. Идет зачистка политического поля на Украине. Фактически — превращение в фашистскую Германию», — сказал бывший глава украинского правительства.

По словам Азарова, он не получал никаких документов в связи с санкциями. «Объявили об этом решении на одном украинском канале. Это называется несудебная расправа. В целом какая мне разница, что там будут за санкции? Важен принцип, который проявляется в том, что граждане фактически стали бесправны. Стали лишены права на правосудие, судебную защиту. Безусловно, введение санкций — это неприятно. Видимо, они делают все, чтобы я не вернулся на Украину», — добавил экс-премьер.

Его пресс-секретарь Сергей Заворотный сообщил РБК, что санкции против Азарова — «это своеобразный маккартизм в украинском варианте, когда местные власти просто «берут под козырек» и выполняют распоряжения заокеанских кураторов».