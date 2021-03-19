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Украинский кризис ,  
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Азаров сравнил Украину с фашистской Германией после введения санкций

Решение Киева экс-премьер назвал антиконституционным. По его мнению, власти пытаются зачистить политическое поле в стране. 19 марта СБУ рекомендовала ввести санкции против Азарова, Януковича и других. Позже их утвердил Зеленский
Николай Азаров
Николай Азаров (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил РБК, что считает введение Киевом санкций против него и ряда других высокопоставленных чиновников антиконституционным.

«Это абсолютно антиконституционное решение, основанное на политическом преследовании оппонентов. Идет зачистка политического поля на Украине. Фактически — превращение в фашистскую Германию», — сказал бывший глава украинского правительства.

По словам Азарова, он не получал никаких документов в связи с санкциями. «Объявили об этом решении на одном украинском канале. Это называется несудебная расправа. В целом какая мне разница, что там будут за санкции? Важен принцип, который проявляется в том, что граждане фактически стали бесправны. Стали лишены права на правосудие, судебную защиту. Безусловно, введение санкций — это неприятно. Видимо, они делают все, чтобы я не вернулся на Украину», — добавил экс-премьер.

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Его пресс-секретарь Сергей Заворотный сообщил РБК, что санкции против Азарова — «это своеобразный маккартизм в украинском варианте, когда местные власти просто «берут под козырек» и выполняют распоряжения заокеанских кураторов».

«Жестокие, бесправные меры, чтобы удержать страну под внешним контролем», — сказал Заворотный, добавив, что на юго-востоке Украины рейтинг Азарова достигает 40% и у Киева не получается «расправиться с оппозицией».

Николай Азаров возглавлял украинское правительство с марта 2010-го по январь 2014 года. Один из основателей и бывший глава «Партии регионов». Выступал с резкой критикой в адрес активистов Евромайдана, называя их террористами, критически отзывался о планах евроинтеграции Украины. После отставки уехал в Австрию. В 2015 году создал Комитет спасения Украины.

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19 марта СБУ рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести экономические санкции в отношении Азарова, экс-президента Виктора Януковича, экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и ряда других бывших чиновников, в том числе силовиков и министров Крыма. СНБО принял эти санкции, позже их утвердил президент Владимир Зеленский. Всего в список вошли 27 человек.

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Глава ведомства Иван Баканов заявил, что эти люди в 2014 году «предали Украину» и позволили России «вторгнуться на нашу территорию». Глава СБУ подчеркнул, что в 2014 году все действия вышеназванных граждан привели к событиям в Крыму и Донбассе. По словам Баканова, они контактировали с российскими спецслужбами, координировали преступную деятельность силовиков, были причастны к пророссийской пропаганде и финансированию терроризма.

В конце февраля Киев ввел санкции против десяти бывших высокопоставленных силовиков, среди них были экс-председатель СБУ Александр Якименко, экс-глава МВД Виталий Захарченко, бывший командующий ВМС страны контр-адмирал Денис Березовский и другие.

Авторы
Евгения Лебедева, Михаил Котляр
санкции Украина Россия Николай Азаров
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