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Политика ,  
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Киев обвинил Азарова в госизмене за соглашение по флоту России в Крыму

В рамках кампании по расследованию обстоятельств подписания соглашений о российском флоте в Крыму украинские власти завели уголовное дело против бывшего премьера Николая Азарова
Николай Азаров
Николай Азаров (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который возглавлял кабинет при президенте Викторе Януковиче, обвинили в государственной измене за подписание в 2010 году Харьковских соглашений о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму после 2017 года. Об этом со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры Украины пишет издание «Страна.ua».

«Экс-глава правительства подозревается в том, что, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины, понимая, что соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины противоречит Конституции и закону Украины «О международных договорах Украины», совершил действия, направленные во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины», — сообщили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, 20 апреля 2010 года, находясь на территории России, Азаров согласился на навязанные представителем иностранного государства — президентом России Дмитрием Медведевым — условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ.

«В результате подписания и ратификации так называемых «Харьковских соглашений» были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, вторжения Вооруженных Сил Российской Федерации и оккупации ими полуострова Крым», — отметили в Генпрокуратуре.

На Украине прошли обыски по делу о договоре с Россией о флоте в Крыму
Политика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 16 марта проводили по этому делу обыски в зданиях органов власти, которые принимали участие в подготовке Харьковских соглашений с Россией.

Харьковские соглашения были подписаны 27 апреля 2010 года, они регулируют вопросы пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Согласно договоренностям, Киев получил скидку на российский газ в обмен на продление пребывания Черноморского флота России в Крыму после 2017 года на 25 лет.

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В июне 2020 года замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Россия в соответствии со взятыми на себя до 2014 года обязательствами должна платить Украине по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму, но не делает этого. «Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории», — сказал Боднар.

О новом подозрении в госизмене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в Киеве объявили в январе 2021 года. Оно также касается договора 2010 года.

Директор Украинского института политики, политолог Руслан Бортник заявил, что процесс о Харьковских соглашениях — это попытка власти отвлечь людей от проблем, связанных с эпидемией и резким ростом тарифов, с помощью громких информационных поводов. Юридической перспективы это дело, по его мнению, не имеет, поскольку при их подписании и ратификации были соблюдены все необходимые законные процедуры.

Кроме того, тему «зрады» (предательства) при подписании и ратификации соглашений о российском флоте в Крыму власть будет использовать для борьбы со своими политическими оппонентами и старой политической элитой страны, считает Бортник.

Автор
Владислав Гордеев
Крым Черноморский флот соглашения
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