Киев обвинил Азарова в госизмене за соглашение по флоту России в Крыму

В рамках кампании по расследованию обстоятельств подписания соглашений о российском флоте в Крыму украинские власти завели уголовное дело против бывшего премьера Николая Азарова

Николай Азаров (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который возглавлял кабинет при президенте Викторе Януковиче, обвинили в государственной измене за подписание в 2010 году Харьковских соглашений о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму после 2017 года. Об этом со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры Украины пишет издание «Страна.ua».

«Экс-глава правительства подозревается в том, что, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины, понимая, что соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины противоречит Конституции и закону Украины «О международных договорах Украины», совершил действия, направленные во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины», — сообщили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, 20 апреля 2010 года, находясь на территории России, Азаров согласился на навязанные представителем иностранного государства — президентом России Дмитрием Медведевым — условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ.

«В результате подписания и ратификации так называемых «Харьковских соглашений» были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, вторжения Вооруженных Сил Российской Федерации и оккупации ими полуострова Крым», — отметили в Генпрокуратуре.