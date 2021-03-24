Чемезов предупредил о снижении качества продукции из-за закона о закупках

Глава «Ростеха» выступил против отмены квалификационных требований к поставщикам в законе о закупках. По его мнению, из-за этого качество закупаемой продукции снизится, поскольку «единственной переменной останется цена контракта»

Сергей Чемезов (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Возможное ужесточение закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ) приведет к ограничению прав заказчиков. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на форуме, посвященном закупкам высокотехнологичной отечественной продукции, передает корреспондент РБК.

«Например, в части отмены квалификационных требований к поставщикам», — заявил Чемезов. В «Ростехе» считают, что это приведет к снижению качества закупаемой продукции, «так как единственной переменной останется лишь цена контракта».

По мнению главы госкорпорации, изменения в законодательство о закупках должны быть точечными и максимально выверенными, также необходимо, чтобы они учитывали интересы всех участников рынка. Чемезов отметил, что «Ростех» считает важным сохранить концепцию закона 223-ФЗ, «который предоставляет относительную самостоятельность в вопросах регулирования закупок через собственные положения».

Как сообщил Чемезов, по итогам прошлого года «Ростех» провел более 125 тыс. закупочных процедур, корпорация заключила договоры на сумму более 2 трлн руб.