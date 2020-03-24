В Италии подорожали только акции производителя тестов для коронавируса

Обвал фондовых рынков на фоне нефтяной войны и пандемии коронавируса опустил котировки большинства итальянских компаний ниже уровня последних торгов прошлого года

Фото: Antonio Parrinello / Reuters

Падение итальянского фондового рынка на фоне обвала мировых цен на нефть и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 привело к тому, что акции всех крупных публичных компаний страны сейчас стоят дешевле, чем в конце прошлого года, отмечает Bloomberg. Единственным исключением среди 40 фирм, чьи акции учитываются при расчете биржевого индекса FTSE MIB, стала биотехнологическая DiaSorin SpA, специализирующаяся на производстве тест-систем, используемых для выявления в анализах возбудителей различных заболеваний, в том числе COVID-19.

В ходе торгов на миланской бирже Borsa Italiana 24 марта стоимость акций DiaSorin колеблется в диапазоне €117,3–123, а 30 декабря торги ими закрылись на отметке €115,4.

В марте 2020 года котировки акций DiaSorin дважды пережили сильное падение. 9 и 12 марта вслед за всем итальянским фондовым рынком они упали на 3,16 и 8,85% соответственно. Однако это падение оказалось куда менее масштабным, чем у участниц индекса FTSE MIB (значение индекса FTSE MIB в целом 9 марта снизилось на 11,11%, а 12 марта — на 16,64%), а рост в другие дни позволил с лихвой его компенсировать.

Для сравнения, стоимость акций итальянской нефтегазовой компании ENI 30 декабря составляла €13,846, а 24 марта, после падения 9 марта на 20,85%, а 12 марта еще на 18,1%, они торгуются в районе €7,5–8. Однако некоторые компании из индекса FTSE MIB уже почти полностью компенсировали понесенные потери благодаря росту котировок и вплотную приблизились к уровню закрытия последних торгов 2019 года.