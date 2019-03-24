Каракас оценил сумму похищенных «по распоряжению США» средств в $30 млрд

Эти деньги, по словам венесуэльского министра, за последние два месяца похитили со счетов боливарианской республики в международных банках. Они предназначались на покупку лекарств и продовольствия

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За последние два месяца со счетов Венесуэлы в международных банках было похищено более $30 млрд, все они были извлечены оттуда «по распоряжению администрации [президента США Дональда] Трампа», заявил, выступая во дворце Мирафлорес, министр боливарианской республики поа вопросам связи, туризма и культуры Хорхе Родригес, передает телеканал VTV.

Эти средства, по его данным, были переведены на личные счета «для финансирования террористических групп против Венесуэлы». Одним из тех, кто должен был получить часть этих денег, по данным чиновника, был венесуэлец Хуан Планшарт.

Выяснилось, что переговоры с ним по этому поводу вел Роберто Марреро (в Венесуэле его обвиняют в участии в одной из таких террористических ячеек), рассказал Родригес. Согласно сообщениям, которые были найдены у последнего на телефоне, деньги Планшарту должны были быть переведены на счет в банке Banesco Panama​.

Еще одна часть этих средств, по словам Родригеса, предназначалась для некой Роксаны де Кукута (именно так она была записана в телефоне Марреро) в Bank Of America.​ Эта женщина, как указал глава ведомства, является «вербовщицей групп наемных убийц из Центральной Америки», которые должны обеспечить ее стране «незаконный доступ» к границе Венесуэлы.

В целом группировка злоумышленников, о которой идет речь, как добавил Родригес, состоит из членов оппозиционной партии «Волунтад». «Под защитой правительства Дональда Трампа они крадут все деньги [Венесуэлы], предназначавшиеся на покупку лекарств, продуктов питания и поставки для агропромышленного комплекса и промышленности», — добавил чиновник, подчеркнув, что теперь эти средства «попадают в карманы» похитителей.