Мадуро обвинил власти США в похищении у Венесуэлы $5 млрд

Эти средства власти боливарианской республики рассчитывали потратить на покупку лекарств за границей, указал Мадуро

Николас Мадуро (Фото: Дворец Мирафлорес / Reuters)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что администрация президента США Дональда Трампа «похитила» у боливарианской республики $5 млрд. Эти средства, как отметил политик, венесуэльские власти собирались потратить на покупку лекарств за рубежом. Соответствующее заявление лидера Венесуэлы размещено на его официальной странице в Twitter. Его Мадуро сделал на мероприятии, посвященном перезапуску программы по развитию фармацевтической промышленности в стране.

«Огромные усилия прилагаются для того, чтобы обеспечить свободный доступ к качественной медицинской помощи всем [жителям Венесуэлы], чтобы они были в состоянии противодействовать агрессии администрации Дональда Трампа. Они [власти США] похитили у нас $5 млрд, на которые мы собирались покупать лекарство за рубежом», — говорится в микроблоге политика.

Также, согласно записям Мадуро в Twitter, на мероприятии он затронул и вопрос гуманитарной помощи. Ни она, ни любая другая помощь, по мнению президента, венесуэльцам не нужна. «Лекарства для жителей Венесуэлы под дождем, солнцем или молнией» будет гарантировать созданный Мадуро в рамках Боливарианской экономической программы проект под названием «Фармацевтический двигатель» (предполагает активизацию собственного производства лекарств в стране), заявил политик. Гуманитарной помощью США и латиноамериканские государства только пытаются «унизить» местное население, считает глава Венесуэлы.​