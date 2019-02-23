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Три грузовика с гумпомощью сожгли на границе Колумбии и Венесуэлы

Три грузовика с гуманитарной помощью из четырех, прибывших на границу с Венесуэлой в колумбийской Кукуте, сожгли на венесуэльской части международного моста имени Сантандера. Об этом сообщает газета El Nacional.

По данным издания, в результате действий венесуэльской полиции при поджоге пострадали около 15 человек.

В субботу оппозиция Венесуэлы попыталась доставить на территорию страны гуманитарную помощь из Бразилии. Командование венесуэльской армии объявило о развертывании сил на границе с Колумбией по распоряжению президента страны Николаса Мадуро. Несколько дней назад по его указанию была закрыта сухопутная граница с Венесуэлой для недопуска гуманитарной помощи из Бразилии. Однако один грузовик с гуманитарной помощью все же пересек границу двух стран и прибыл на территорию Венесуэлы.

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Председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны 23 января. Он также пообещал провести в стране досрочные выборы. Его признал ряд стран, в том числе США, Канада, Грузия, МИД Дании, а также страны Латинской Америки.

Мадуро назвал его неконституционным президентом, а после объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии всех посольств и консульств в Венесуэле. Он дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну. В поддержку Мадуро выступили Россия, Куба, Турция, Боливия, Никарагуа, Сальвадор и Иран.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Мадуро заявил о поддержке законных властей Венесуэлы. Российский президент отметил, что обострение внутриполитического кризиса в Венесуэле было спровоцировано извне.

26 января Испания, Франция и Германия выдвинули властям Венесуэлы ультиматум: если в течение ближайших восьми дней в стране не состоятся досрочные выборы президента, они признают Гуаидо главой Венесуэлы. В ответ на заявление этих стран Мадуро обвинил лидеров стран Европы в потакании американскому лидеру Дональду Трампу.

Теги: Венесуэла, Бразилия, столкновения, раненые
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