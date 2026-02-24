Уиткофф рассказал об обсуждении «сильных гарантий» для Украины

Уиткофф назвал протоколы безопасности самым важным вопросом, обсуждавшимся на трехсторонних переговорах. Путин говорил, что Москва готова уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины

Фото: Екатерина Чеснокова / POOL / РИА Новости

На трехсторонних переговорах в Женеве по урегулированию российско-украинского конфликта обсуждались среди прочего гарантии безопасности и соглашение о процветании Украины, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает «Новини.LIVE».

«Самым важным из всех этих вопросов были протоколы безопасности, потому что не может быть соглашения, <...> если народ не поверит, что сможет жить в мире в случае дипломатического решения. Это должно быть конечным результатом», — сказал он.

Уиткофф считает, что мирное соглашение потребует «сильных протоколов безопасности со стороны США, которые будут поддерживать надежные протоколы безопасности со стороны Европы». «И мы подготовили, мы изложили это еще на первой встрече в Женеве», — добавил он.

Вторым важным вопросом спецпосланник назвал «соглашение о процветании». Для этого США привлекли главу крупнейшей в мире инвесткомпании BlackRock (объем активов на начало 2026 года составляет $14 трлн) Ларри Финка.

«Мы многого достигли. Продвигались вперед, чтобы установить рамки, согласно которым мы попытаемся решить все возможные вопросы, а вопрос территорий оставим для рассмотрения на определенное время», — подчеркнул Уиткофф.

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США прошли 17 и 18 февраля в отеле InterContinental в Женеве. Глава российской переговорной группы, помощник президента Владимир Мединский охарактеризовал их как сложные, но деловые. В январе и феврале на встречах в ОАЭ основное внимание уделялось военным аспектам, в то время как в Женеве обсуждался более широкий круг вопросов, включая территориальные проблемы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что итоги текущих переговоров не удовлетворяют Киев, и выразил надежду на возобновление диалога. 20 февраля он сказал, что следующая встреча в Женеве, посвященная урегулированию конфликта на Украине, должна пройти в течение ближайших 7–10 дней.

В январе в Париже лидеры «коалиции желающих», Украина и США, подписали декларацию о гарантиях безопасности после достижения мирного соглашения. Они включают в себя в том числе размещение «многонациональных сил» на Украине. Позднее западный источник ТАСС во время второго раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби сообщил, что гарантии могут включать не размещение миротворцев, а быстрое реагирование «многонациональных сил».

Politico со ссылкой на источники писало, что США не предоставят Украине гарантии безопасности до согласования Киевом и Москвой договора о прекращении огня.

Российские власти исключали возможность размещения на территории Украины войск из стран НАТО. Ввод контингента европейских стран на украинскую территорию может быть расценен Россией как появление контингента НАТО у своих границ, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Постконфликтное восстановление Украины также является одним из ключевых вопросов, которые Киев обсуждает с партнерами в рамках урегулирования. В плане из 20 пунктов сказано, что для этого Киев планирует привлечь $800 млрд. По словам Зеленского, обсуждается создание пяти фондов — в их числе американо-украинский фонд восстановления Украины, суверенная инвестиционная платформа Украины, фонд развития Украины, фонд роста и возможностей Украины, а также фонд человеческого капитала и помощи в возвращении в страну беженцев.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что часть замороженных в США российских активов «можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий». «Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины. Безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять», — сказал Путин прошлой осенью.