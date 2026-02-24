Путин заявил о возможных попытках подрыва Турецкого и Голубого потоков

На проходящие по дну Черного моря трубопроводы Турецкий и Голубой потоки, предположительно, готовят диверсии. По словам Путина, противники «сами себя доведут» и «пожалеют». Ранее ВСУ уже пытались атаковать эту инфраструктуру

Фото: Robert Nemeti / Getty Images

Президент России Владимир Путин заявил об имеющейся информации о возможных попытках подрыва трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» по дну Черного моря. Об этом он сообщил на заседании коллегии ФСБ.

«Не знают, что сделать, чтобы разрушить вот этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажу, достигнуто на этом переговорном треке», — отметил он.

Путин добавил, что противникам никак не удается нанести России стратегическое поражение, хотя им этого «так хочется, жить без этого не могут». По его словам, они «сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют».

«Голубой поток» предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны. «Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Директор ФСБ России Александр Бортников в октябре прошлого года сообщал, что спецслужбы Великобритании и Украины готовят диверсии на «Турецком потоке» и объекты Каспийского трубопроводного консорциума.

О том, что Россия патрулирует те районы Черного моря, где проходят газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», поскольку есть данные об их возможном подрыве, глава МИДа Сергей Лавров заявлял еще в 2023 году. Тогда же в Минобороны сообщили, что беспилотные катера атаковали российский военный корабль «Иван Хурс», который охранял трубопроводы.

По данным Der Spiegel, подрыв «Турецкого потока», так же как и «Северных», планировал экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Некоторые из участников диверсии «имеют давние связи с ЦРУ», писало немецкое издание.

Минобороны России также неоднократно сообщало о попытках ВСУ атаковать с помощью беспилотников компрессорную станцию «Русская», которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». В частности, в конце февраля 2025-го ПВО сбила три беспилотника около станции, пострадавших не было. Обломки БПЛА незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции.