 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин заявил о возможных попытках подрыва Турецкого и Голубого потоков

Сюжет
Военная операция на Украине
На проходящие по дну Черного моря трубопроводы Турецкий и Голубой потоки, предположительно, готовят диверсии. По словам Путина, противники «сами себя доведут» и «пожалеют». Ранее ВСУ уже пытались атаковать эту инфраструктуру
Фото: Robert Nemeti / Getty Images
Фото: Robert Nemeti / Getty Images

Президент России Владимир Путин заявил об имеющейся информации о возможных попытках подрыва трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» по дну Черного моря. Об этом он сообщил на заседании коллегии ФСБ.

«Не знают, что сделать, чтобы разрушить вот этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажу, достигнуто на этом переговорном треке», — отметил он.

Путин добавил, что противникам никак не удается нанести России стратегическое поражение, хотя им этого «так хочется, жить без этого не могут». По его словам, они «сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют».

«Голубой поток» предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны.

«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Директор ФСБ России Александр Бортников в октябре прошлого года сообщал, что спецслужбы Великобритании и Украины готовят диверсии на «Турецком потоке» и объекты Каспийского трубопроводного консорциума.

Бортников заявил о подготовке атак на «Турецкий поток» и КТК
Политика
Фото:Robert Nemeti / Getty Images

О том, что Россия патрулирует те районы Черного моря, где проходят газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», поскольку есть данные об их возможном подрыве, глава МИДа Сергей Лавров заявлял еще в 2023 году. Тогда же в Минобороны сообщили, что беспилотные катера атаковали российский военный корабль «Иван Хурс», который охранял трубопроводы.

По данным Der Spiegel, подрыв «Турецкого потока», так же как и «Северных», планировал экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Некоторые из участников диверсии «имеют давние связи с ЦРУ», писало немецкое издание.

Минобороны России также неоднократно сообщало о попытках ВСУ атаковать с помощью беспилотников компрессорную станцию «Русская», которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». В частности, в конце февраля 2025-го ПВО сбила три беспилотника около станции, пострадавших не было. Обломки БПЛА незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
«Турецкий поток» «Голубой поток» Владимир Путин подрыв Черное море
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Орбан назвал одного виновника в подрыве «Севпотока» и перекрытии «Дружбы»
Политика
Песков призвал прямо назвать инициатора взрыва на «Северных потоках»
Политика
Оператор «Турецкого потока» перевезет штаб-квартиру в Венгрию
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Выпить кофе и лечь спать: в чем секрет бодрящего лайфхака дальнобойщиков Образование, 17:43
Суд признал незаконным задержание первого проректора СПбГУП Общество, 17:40
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
ТАСС узнал дату похорон Ирины Шевчук Общество, 17:35
В Москве на юго-востоке загорелся многоэтажный жилой дом Общество, 17:35
Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на арест археолога Бутягина Политика, 17:29
Боец ММА рассказал, как повредил ногу, празднуя победу задним сальто Спорт, 17:26
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Акции «Самолета» выросли на фоне ответа властей о мерах господдержки Инвестиции, 17:25
Хачанов победил сменившего гражданство россиянина на турнире в Дубае Спорт, 17:24
Финляндия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады Спорт, 17:23
Журова рассказала, что помешало российским спортсменам на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 17:22
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21
Необъяснимое прекрасно: каким получился новый спектакль Романа Михайлова Стиль, 17:20
Ушаков анонсировал разговор с США о данных по ядерному оружию для Украины Политика, 17:20