Военная операция на Украине⁠,
0

Бортников заявил о подготовке атак на «Турецкий поток» и КТК

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Robert Nemeti / Getty Images
Фото: Robert Nemeti / Getty Images

Спецслужбы Великобритании и Украины готовят диверсии на «Турецком потоке», заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

«Кроме того, инструкторы SAS [спецподразделения британской армии] и МИ-6 спланировали серию ударов беспилотниками по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США», — цитирует его «РИА Новости».

«Турецкий поток» — это подводный газопровод, по которому российский газ поступает в Турцию и страны Юго-Восточной Европы. Он состоит из двух параллельных ниток общей протяженностью около 1100 км, 930 км из них проложены по дну Черного моря. Мощность каждой нитки составляет 15,75 млрд куб. м газа в год, что в сумме дает 31,5 млрд куб. м ежегодно.

С января 2025 года «Турецкий поток» стал единственным маршрутом поставки российского газа в Европу, что подчеркивает его стратегическое значение.

В январе 2025 года Минобороны сообщало о попытке ВСУ ударить по станции «Турецкого потока». По данным ведомства, украинские военные попытались атаковать с помощью беспилотников компрессорную станцию «Русская», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу. ПВО сбила все беспилотники, пострадавших не было. Обломки БПЛА незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции.

Александр Бортников фото
Александр Бортников
Директор ФСБ
15 ноября 1951 года
