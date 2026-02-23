NYT узнала, что Трамп предупредил советников о масштабной атаке на Иран

Дональд Трамп (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Если дипломатия или ограниченный удар США по Ирану не заставят Тегеран отказаться от ядерной программы, будет рассмотрена возможность более мощной атаки, направленная на смещение верховного лидера Али Хаменеи. Об этом, как пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, американский президент Дональд Трамп предупредил своих советников.

Окончательное решение пока не принято. По словам источников издания, Трамп склоняется к нанесению удара в ближайшие дни, который призван побудить иранские власти отказаться от разработки ядерного арсенала.

В числе потенциальных целей NYT назвала штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ядерные объекты Ирана, а также места, где разрабатывают баллистические ракеты.

Как пишет газета, Трамп заявил своим советникам, что если эти меры не заставят Тегеран пойти на уступки, он не станет исключать возможность военного наступления в конце 2026 года. Целью наступления может стать свержение режима Хаменеи.

Материал дополняется.