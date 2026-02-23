 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

NYT узнала, что Трамп предупредил советников о масштабной атаке на Иран

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Если дипломатия или ограниченный удар США по Ирану не заставят Тегеран отказаться от ядерной программы, будет рассмотрена возможность более мощной атаки, направленная на смещение верховного лидера Али Хаменеи. Об этом, как пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, американский президент Дональд Трамп предупредил своих советников.

Окончательное решение пока не принято. По словам источников издания, Трамп склоняется к нанесению удара в ближайшие дни, который призван побудить иранские власти отказаться от разработки ядерного арсенала.

NYT узнала, какого ответа Ирана на удары опасаются США
Политика
Тегеран, Иран

В числе потенциальных целей NYT назвала штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ядерные объекты Ирана, а также места, где разрабатывают баллистические ракеты.

Как пишет газета, Трамп заявил своим советникам, что если эти меры не заставят Тегеран пойти на уступки, он не станет исключать возможность военного наступления в конце 2026 года. Целью наступления может стать свержение режима Хаменеи.

Материал дополняется.

Персоны
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Али Хаменеи фото
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
