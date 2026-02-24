Захарова напомнила слова Зеленского о ядерном оружии в 2022 году

Владимир Зеленский (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Претензии украинского президента Владимира Зеленского на обладание ядерным оружием, высказанные на Мюнхенской конференции в феврале 2022 года, вызвали обеспокоенность у России. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в комментарии в связи с четвертой годовщиной начала военной операции.

«Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом», — отметила Захарова.

Она добавила, что это нарушило три основы украинской государственности: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. По ее словам, именно эти условия обеспечили международное признание Украины в начале 1990-х годов.

В первой половине 1990-х годов Киев подписал ряд документов по разоружению и присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 5 декабря 1994 года Великобританией, Россией, США и Украиной был подписан Будапештский меморандум, который предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года, Зеленский заявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Он подчеркнул, что, если саммит стран — участниц меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то Киев признает документ недействительным.

Позднее Захарова заявила, что слова украинских властей о ядерном оружии «перевернули всю историю».