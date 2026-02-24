 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Захарова напомнила слова Зеленского о ядерном оружии в 2022 году

Захарова: слова Зеленского о ядерном оружии вызвали серьезную обеспокоенность
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Претензии украинского президента Владимира Зеленского на обладание ядерным оружием, высказанные на Мюнхенской конференции в феврале 2022 года, вызвали обеспокоенность у России. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в комментарии в связи с четвертой годовщиной начала военной операции.

«Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом», — отметила Захарова.

Она добавила, что это нарушило три основы украинской государственности: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. По ее словам, именно эти условия обеспечили международное признание Украины в начале 1990-х годов.

Залужный назвал ядерное оружие гарантией безопасности для Украины
Политика
Валерий Залужный

В первой половине 1990-х годов Киев подписал ряд документов по разоружению и присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 5 декабря 1994 года Великобританией, Россией, США и Украиной был подписан Будапештский меморандум, который предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года, Зеленский заявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Он подчеркнул, что, если саммит стран — участниц меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то Киев признает документ недействительным.

Позднее Захарова заявила, что слова украинских властей о ядерном оружии «перевернули всю историю».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Мария Захарова МИД Владимир Зеленский ядерное оружие Россия
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Медведев заявил, что Россия не получила ответа на свою позицию по Украине
Политика
Минобороны Украины анонсировало реформу мобилизации
Политика
Песков ответил на обвинения в нарушении моратория на ядерные испытания
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине Политика, 08:25
«Заплати, чтобы найти работу»: что не так с американским рынком трудаПодписка на РБК, 08:09
Глава «Байкал Электроникс» сравнил создание ОМК с участием в лотерее Технологии и медиа, 08:05
«Самое сильное резюме, что я видел»: как добиться такой реакции рекрутера Образование, 08:01
Глава «Байкал Электроникс» — РБК: «Теперь всегда готовимся к худшему»Подписка на РБК, 08:00
Т-банк запустил ИИ-анализатор офлайн-разговоров с клиентами Технологии и медиа, 08:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Аэропорт Ульяновска закрыли для полетов Политика, 07:53
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова Политика, 07:41
Московский аукционный дом проведет торги искусством на 1 млрд руб. Технологии и медиа, 07:30
«Сложно будет всем». Как замедление экономики в 2026-м повлияет на рынокПодписка на РБК, 07:30
Силы ПВО сбили за ночь 79 дронов над регионами России Политика, 07:24
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
В Самарской области ввели режим закрытого неба «Ковер» Политика, 07:16