Politico рассказало, с каким предложением Макрон едет к Трампу

Politico: Макрон едет к Трампу с предложениями по миротворцам на Украине

Макрон едет в Вашингтон к Трампу с предложениями по отправке миротворцев на Украину, пишет издание. Эти предложения обсуждались с другими европейскими лидерами, включая Великобританию

Эмманюэль Макрон (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон привезет в Вашингтон «некоторые предложения» для переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, пишет Politico со ссылкой на помощников Макрона и дипломатов ЕС. Эти предложения обсуждались с другими европейскими лидерами, включая Великобританию.

По словам собеседников, визит французского лидера в понедельник, 24 февраля, в Вашингтон будет рассматриваться как проверка его дипломатических навыков. Трамп в интервью Fox News обвинил французского коллегу в том, что тот «ничего не дает» Украине и не пытается положить конец конфликту. Французские дипломаты рассчитывают, что Макрону удастся убедить Трампа в том, что торговля с Европой и ее защита в интересах США.

Французский лидер, который во время первого срока Трампа принимал его на парадах и частных обедах, провел прошлую неделю в консультациях с союзниками в Париже, отмечает издание. «Президент — один из редких лидеров, у которых есть реальный опыт [общения с Трампом] и которые тесно сотрудничали с Трампом во время его первого срока», — сказал помощник Макрона. Сам Макрон заявил на прошлой неделе, что намерен донести до коллеги: с Россией «нельзя быть слабым».

Как пишет Politico, предложения Макрона для американского президента включают размещение европейских миротворческих войск на Украине после достижения соглашения о прекращении огня. По словам дипломата ЕС, союзники Киева хотят показать, что им есть что предложить. По его словам, речь идет об отправке около 30 тыс. военнослужащих, «при этом Великобритания и Франция возьмут на себя ведущую роль».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также собирается встретиться с Трампом в Белом доме в четверг, 27 февраля, и заявить, что Лондон готов разместить британские войска на Украине в качестве гарантий безопасности в рамках мирного соглашения.

Кроме того, в Киев намерена прибыть европейская делегация, включая главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Антониу Кошту и ряд европейских лидеров. По словам нескольких дипломатов, ЕС готовит пакет военной помощи Украине, стоимость которого, как ожидается, составит не менее €20 млрд.

На этой неделе Европа намерена укрепить свои позиции, продемонстрировать поддержку Украине и наладить взаимодействие с администрацией Трампа на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Киевом, отмечает издание. Трамп обвинил Украину в срыве соглашения по редкоземельным металлам взамен потраченных на поддержку Киева средств. «Нам нужно усвоить, что [Трамп] может принять враждебные решения, если он обидится», — сказал европейский дипломат.

Газета Times также писала, что Макрон и Стармер на встречах с Трампом попытаются отговорить его от двусторонних переговоров с Россией о завершении конфликта в обмен на обязательства Европы по обеспечению безопасности Украины.

После Мюнхенской конференции по безопасности, на которой посланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Европа не будет физически представлена за столом переговоров по Украине, Макрон созвал несколько саммитов европейских лидеров. На них обсуждалась, в частности, отправка войск. Как писала The Wall Street Journal, эту идею выдвинул Трамп во время переговоров с Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским 7 декабря. В феврале глава Белого дома отметил, что «было бы неплохо» разместить европейские войска на Украине после окончания боев, поскольку США находятся «очень далеко».

Для урегулирования конфликта на Украине нужно устранить первопричины и учесть условия России, что глубже, чем отправка миротворцев, заявляли в Кремле.