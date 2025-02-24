В ООН приняли резолюцию с осуждением действий России на Украине

Резолюцию Украины и ЕС поддержали 93 страны, 18 выступили против, 65 воздержались. Альтернативная резолюция США со смягченными формулировками также была принята, поправку России об устранении причин конфликта в нее не включили

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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с формулировками, осуждающими действия России на Украине. Трансляция голосования шла на сайте всемирной организации.

За резолюцию проголосовали 93 страны, 18 выступили против, 65 воздержались. Россия голосовала против.

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН носят рекомендательный характер.

Проект резолюции предложили Украина и Евросоюз, соавторами выступили порядка 50 государств. США не вошли в их число впервые с начала полномасштабных боевых действий на Украине.

Штаты призывали отозвать проект резолюции Киева и Брюсселя: Вашингтон подготовил собственную инициативу со смягченными формулировками. Голосование по документу также было запланировано на 24 февраля, в том числе в Совбезе ООН.

Генеральная Ассамблея приняла и американскую резолюцию, включив в нее несколько поправок. Россия также предлагала свою — призыв «к скорейшему прекращению конфликта, в том числе путем устранения его коренных причин», писал Reuters. Поправку Генассамблея не поддержала.

За резолюцию США проголосовали 93 страны, 8 были против, 73, включая США, воздержались

Россия также проголосовала против этой резолюции. Российский дипломат ранее говорил Reuters на условиях анонимности, что если поправка России к документу будет принята, Москва проголосует за него.

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