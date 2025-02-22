США отказались быть соавторами резолюции ООН с осуждением России

США впервые с начала специальной военной операции России не вошли в число соавторов проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН, поддерживающей Киев и осуждающей действия России, передают Reuters и The Telegraph со ссылкой на источники.

Резолюция предложена Украиной и Европейским союзом, отмечает Reuters. В ней «подтверждается настоятельная необходимость прекратить войну в этом году и удвоить дипломатические усилия для снижения рисков дальнейшей эскалации и достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине». Как отмечает агентство, язык резолюции в значительной степени смягчен по сравнению с формулировками, которые использовались в таких документах ранее.

В тексте также подчеркивается необходимость выполнения предыдущих резолюций ООН, которые требуют от России вывода войск с территории Украины и призывают Москву остановить боевые действия.

В качестве альтернативы Соединенные Штаты представили собственный проект резолюции из трех абзацев. В нем выражается скорбь по поводу гибели людей во время «российско-украинского конфликта» и подчеркивается, что «главной целью Организации Объединенных Наций является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров», пишет Reuters со ссылкой на документ.

В резолюции также содержится призыв «к скорейшему прекращению конфликта и настоятельно рекомендуется установить прочный мир между Украиной и Россией».

Россия предложила поправку к этой строке, уточняет Reuters, журналисты которого ознакомились с формулировкой. Теперь она звучит так: «[Генеральная Ассамблея ООН] призывает к скорейшему прекращению конфликта, в том числе путем устранения его коренных причин, и далее призывает к прочному миру между Украиной и Россией».

Постпред России в ООН Василий Небензя назвал проект США «хорошим шагом». Российский дипломат, говоривший с Reuters на условиях анонимности, заявил, что если поправка России будет принята Генеральной Ассамблеей, то Москва проголосует за резолюцию США.

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