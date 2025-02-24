Совбез ООН проголосует по смягченной резолюции США по Украине
Совет Безопасности ООН проведет голосование по предложенному США проекту резолюции по Украине 24 февраля. Об этом сообщило постоянное представительство Китая при ООН в соцсети Х.
«Голосование пройдет в 15:00 (23:00 мск. — РБК)», — отметили там.
Ранее США впервые с начала специальной военной операции на Украине не вошли в число соавторов проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН, поддерживающей Киев и осуждающей действия Москвы. Первоначальная версия документа была предложена Украиной и Европейским союзом.
Госдеп США публиковал заявление с призывом ко всем членам ООН поддержать текст альтернативной резолюции США. По данным Reuters, она состоит из трех абзацев, формулировки в значительной степени были смягчены по сравнению с используемыми в таких документах ранее.
Так, в резолюции выражается скорбь по поводу гибели людей во время «российско-украинского конфликта» и подчеркивается, что «главной целью Организации Объединенных Наций является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров», сообщило агентство со ссылкой на документ.
Постпред России в ООН Василий Небензя назвал проект США «хорошим шагом». Российский дипломат, говоривший с Reuters на условиях анонимности, заявил, что если поправка России будет принята Генеральной Ассамблеей, то Москва проголосует за резолюцию США.
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