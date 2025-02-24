 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Совбез ООН проголосует по смягченной резолюции США по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Совет Безопасности ООН проведет голосование по предложенному США проекту резолюции по Украине 24 февраля. Об этом сообщило постоянное представительство Китая при ООН в соцсети Х.

«Голосование пройдет в 15:00 (23:00 мск. — РБК)», — отметили там.

Ранее США впервые с начала специальной военной операции на Украине не вошли в число соавторов проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН, поддерживающей Киев и осуждающей действия Москвы. Первоначальная версия документа была предложена Украиной и Европейским союзом.

Bloomberg узнал, что США просят заблокировать украинскую резолюцию в ООН
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Госдеп США публиковал заявление с призывом ко всем членам ООН поддержать текст альтернативной резолюции США. По данным Reuters, она состоит из трех абзацев, формулировки в значительной степени были смягчены по сравнению с используемыми в таких документах ранее.

Так, в резолюции выражается скорбь по поводу гибели людей во время «российско-украинского конфликта» и подчеркивается, что «главной целью Организации Объединенных Наций является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров», сообщило агентство со ссылкой на документ.

Постпред России в ООН Василий Небензя назвал проект США «хорошим шагом». Российский дипломат, говоривший с Reuters на условиях анонимности, заявил, что если поправка России будет принята Генеральной Ассамблеей, то Москва проголосует за резолюцию США.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе

Украина отказала США в возмещении $500 млрд

Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Совет безопасности ООН США резолюция Украина
Материалы по теме
Bloomberg узнал, что США просят заблокировать украинскую резолюцию в ООН
Политика
США отказались быть соавторами резолюции ООН с осуждением России
Политика
Reuters рассказал о нежелании США поддержать антироссийскую резолюцию ООН
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Юра Борисов не получил награду на последней перед «Оскаром» кинопремииОбщество, 04:45
Совбез ООН проголосует по смягченной резолюции США по УкраинеПолитика, 04:32
Зеленский заявил о намерении США закончить конфликт в 2025 годуПолитика, 04:15
В Германии огласили результаты досрочных выборов в бундестагПолитика, 03:59
Лидер СвДП объявил об уходе из политики после провала партии на выборахПолитика, 03:45
Советник Трампа заявил о пересмотре США подхода к отношениям с РоссиейПолитика, 03:31
ФБР, Госдеп и Пентагон решили не повиноваться приказу МаскаПолитика, 03:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эксперты рассказали о коррекции карт из-за магнитного полюса в РоссииОбщество, 03:00
Пассажиры экстренно севшего в Пулково самолета вылетели на КубуОбщество, 02:44
Генпрокуратура подала иск к связанным с братьями Магомедовыми офшорамБизнес, 02:27
На Солнце впервые с начала декабря произошла вспышка высшего класса Х2.0Технологии и медиа, 02:11
Врачи оценили риск аутизма из-за COVID и дали совет будущим родителямОбщество, 02:00
Мерц заявил о намерении сформировать новое правительство Германии к ПасхеПолитика, 01:56
The Economist спрогнозировал выплату Украиной США $500 млрд «сотни лет»Политика, 01:33