Небензя назвал проект резолюции США «шагом в правильном направлении»

Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Россия выразила одобрение проекту резолюции США по Украине, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время своего выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«Второй проект резолюции представили наши американские коллеги. Этот текст, безусловно, шаг в правильном направлении», — подчеркнул дипломат.

Постпред отметил, что для полного соответствия проекта резолюции российско-американским договоренностям Россия внесла поправку о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса, о чем, по его словам, неоднократно упоминал президент Трамп.

Небензя выразил надежду на поддержку «всех здравомыслящих делегаций» и призвал проголосовать за предложенную поправку.

США впервые с начала российско-украинского конфликта не вошли в число соавторов проекта резолюции, предложенной Евросоюзом и Украиной, требующей от России прекратить боевые действия и вывести войска с территории Украины. Вместо этого США предложили свой проект, который фокусируется на мирном урегулировании конфликта.

Представленный Соединенными Штатами проект резолюции состоит всего из трех абзацев. В нем выражено сожаление по поводу жертв среди гражданского населения в ходе «российско-украинского конфликта» и подчеркнута приверженность ООН поддержанию мира и безопасности. В документе содержится призыв к скорейшему завершению конфликта и установлению прочного мира между Украиной и Россией.

В свою очередь Россия предложила поправку к американскому проекту, добавив в текст призыв не только к прекращению конфликта, но и к устранению его коренных причин.