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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал, что США просят заблокировать украинскую резолюцию в ООН

Bloomberg: США потребовали от союзников заблокировать украинскую резолюцию в ООН
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
США добиваются блокировки резолюции ООН с осуждением России за военную операцию на Украине, пишет Bloomberg. Вашингтон призвал поддержать свой вариант документа, где выражена скорбь по поводу жертв конфликта
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

США пытаются заблокировать украино-европейскую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с осуждением военной операции России на Украине, передает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Накануне Госдепартамент опубликовал заявление с призывом ко всем членам ООН поддержать текст альтернативной резолюции США. Он состоит из трех абзацев, формулировки в значительной степени были смягчены по сравнению с используемыми в таких документах ранее. Американская резолюция выражает скорбь по поводу гибели людей в ходе «российско-украинского конфликта», призыв к его «скорейшему прекращению», а также называет главной целью ООН «поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров», писал Reuters. По данным агентства, Россия предложила поправку к этому документу, которая связывает завершение боевых действий с «устранением коренных причин».

Версия резолюции Украины и Евросоюза содержит призыв «прекратить войну в этом году и удвоить дипломатические усилия для снижения рисков и дальнейшей эскалации и достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира». В документе также говорится о необходимости выполнения предыдущих резолюций международной организации, которые требуют от России вывода войск и остановки боевых действий.

Голосование по этому документу и поправок к нему запланировано на следующей неделе и приурочено к третьей годовщине боевых действий. Резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер.

Союзники США поддерживают стремление американского лидера Дональда Трампа завершить этот конфликт, однако «мир не будет устойчивым без гарантий суверенитета Украины» и «привлечения к ответственности» России, заявил один из собеседников Bloomberg.

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Фото:Drew Angerer / Getty Images

По словам российского постпреда в ООН Василия Небензи, проект США — это «хороший шаг». Reuters со ссылкой на дипломата из России, пожелавшего сохранить анонимность, пишет, что Москва проголосует за американскую резолюцию в случае принятия российской поправки.

В последние несколько дней президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский обменивались критикой, в том числе из-за сделки по редкоземельным металлам. Одновременно высокопоставленные представители Москвы и Вашингтона провели первые с начала военной операции переговоры в Эр-Рияде, где договорились о создании рабочих групп по урегулированию конфликта на Украине. Киев заранее отказался признать итоги этой встречи, украинская делегация на ней не присутствовала. Вместе с тем в Кремле исключали потепление отношений с США.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США ЕС ООН резолюция Военная операция на Украине Генассамблея ООН
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