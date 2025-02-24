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Военная операция на Украине ,  
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Путин рассказал Си Цзиньпину о переговорах с США

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Председатель КНР поддержал начало диалога России и США и заявил о готовности содействовать мирной сделке по Украине, сообщили в Кремле. Встреча представителей Москвы и Вашингтона состоялась 18 февраля в Эр-Рияде
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил об итогах российско-американских контактов, которые состоялись в последнее время, сообщили в пресс-службе Кремля.

Си Цзиньпин поддержал начало диалога Москвы и Вашингтона и выразил готовность содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине, отметили там. Стороны также обсудили расширение сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях, культуре, образовании и спорте, график предстоящих встреч и мероприятий по случаю 80-летия со Дня Победы и саммита ШОС.

«Лидеры особо подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах. Она носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо», — говорится в сообщении.

В Кремле охарактеризовали состоявшийся днем 24 февраля разговор как «теплый и дружеский».

Путин созвонился с Си Цзиньпином
Политика
Владимир Путин

Телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина ранее анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, лидеры двух стран будут обсуждать встречу высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, которая состоялась 18 февраля. Тогда стороны, в частности, договорились о восстановлении численности сотрудников посольств и создании переговорной группы высокого уровня по урегулированию на Украине.

Путин называл целью встречи в Эр-Рияде «повышение доверия» между Россией и США, без которого невозможно в том числе завершение конфликта на Украине. По словам госсекретаря Марко Рубио, Вашингтон хотел определить готовность Москвы к «обсуждению мира». Стороны не поднимали темы санкций и территорий. Украинская делегация не присутствовала в Саудовской Аравии и заранее отказалась признавать итоги переговоров России и США.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Китай США Владимир Путин Си Цзиньпин Украина переговоры Военная операция на Украине Саудовская Аравия мирное урегулирование
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