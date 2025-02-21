Рубио назвал цель переговоров США и России в Эр-Рияде

США и Россия не обсуждали территориальные вопросы и снятие санкций в Эр-Рияде, у встречи была «другая цель», заявил госсекретарь США Марко Рубио. Видео с его интервью опубликовано на странице в X (бывший Twitter) журналистки Кэтрин Херридж.

«Цель встречи заключалась в том, чтобы определить, есть ли реальный интерес к обсуждению мира или нет, — сказал он. — Мы должны поддерживать отношения с Россией независимо от того, нравится нам все, что они делают, или нет».

По словам Рубио, возможность встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от прогресса по мирной сделке по Украине, она «должна быть субстантивной». Госсекретарь добавил, что не знает, когда она произойдет.

«Такие встречи не проводятся просто так. Мы должны понимать, о чем будет идти речь и какие результаты можно ожидать, — заявил госсекретарь США. — Президент [Трамп] хочет знать, серьезны ли русские в намерении закончить войну, и если да, то на каких условиях. Единственный способ выяснить это — вступить в диалог».

Рубио подчеркнул, что США не примут одностороннего решения по урегулированию на Украине и находятся в контакте с союзниками, в том числе ЕС и Киевом. «Россия не может заключить перемирие без их [Украины] согласия, так же как мы не можем снять санкции без участия Европы. Все должны быть вовлечены», — уточнил он.

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