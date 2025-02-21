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Путин обсудит с Си Цзиньпином итоги переговоров в Эр-Рияде

Песков: Путин по телефону обсудит с Си Цзиньпином итоги переговоров в Эр-Рияде
Владимир Путин и&nbsp;Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В скором времени состоится телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Ожидается, что в ходе беседы Путин проинформирует китайского коллегу о результатах недавно прошедших российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

«Стоит», — ответил Песков на вопрос журналистов, стоит ли ожидать разговора российского президента с Си Цзиньпином.

Ранее Путин заявил, что он планирует проинформировать партнеров по БРИКС о результатах российско-американских переговоров.

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Песков также сообщил, что конкретная информация относительно возможной встречи Путина и президента США Дональда Трампа на данный момент отсутствует. Он отметил, что, хотя оба лидера выразили желание провести такую встречу, детали и нюансы ее подготовки еще предстоит обсудить.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что важным фактором организации встречи является создание условий для максимально продуктивного общения. Также он отметил, что подготовка встречи будет включать обсуждение всех необходимых аспектов.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее связал проведение встречи с прогрессом в урегулировании конфликта на Украине.

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