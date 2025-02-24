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Переговоры России и США ,  
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Путин созвонился с Си Цзиньпином

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Переговоры России и США
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщило AFP со ссылкой на CCTV.

«Во второй половине дня 24 февраля председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению поговорил с президентом России Владимиром Путиным», — уточнил телеканал.

Детали переговоров китайская сторона не привела.

Путин обсудит с Си Цзиньпином итоги переговоров в Эр-Рияде
Политика
Владимир Путин и&nbsp;Си Цзиньпин

Тремя днями ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в скором времени между российским и китайским лидерами состоится телефонный разговор. Во время беседы Путин должен проинформировать Си Цзиньпина о результатах недавно прошедших российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Ранее Путин заявил, что он планирует проинформировать партнеров по БРИКС о результатах российско-американских переговоров.

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Владимир Путин Си Цзиньпин телефонные переговоры
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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