США сняли санкции с операций по энергоресурсам с новыми властями Сирии

Соединенные Штаты вывели из-под санкций ряд финансовых операций с новыми властями Сирии, включая операции по энергоресурсам и денежным переводам, говорится в заявлении Минфина США.

Согласно выданной министерством генеральной лицензии, запрещенные в связи с принятыми ранее указами США операции, касающиеся энергоресурсов и переводов, «разрешены до 12:01 по времени Восточного побережья США [07:01 мск] 7 июля 2025 года».

Как уточнили в Минфине, речь идет о «сделках с правительственными учреждениями в Сирии после 8 декабря 2024 года, сделках в поддержку продажи, поставки, хранения или безвозмездной передачи энергоресурсов, включая нефть, нефтепродукты, природный газ и электроэнергию, в Сирию или на ее территорию, сделок, которые обычно происходят и необходимы для обработки перевода некоммерческих личных денежных переводов в Сирию, в том числе через ЦБ Сирии».

Вместе с тем данная лицензия не разблокирует имущество или имущественные интересы любого из лиц, находящихся под санкциями США, а также не позволит совершать финансовые переводы со странами, находящимся под санкциями. «Конец жестокого и репрессивного правления Башара Асада <...> дает Сирии и ее народу уникальную возможность восстановиться. В этот переходный период министерство финансов продолжит поддерживать гуманитарную помощь и ответственное управление в Сирии», — приводятся слова заместителя министра финансов США Уолли Адейемо.

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