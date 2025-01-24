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Падение режима Асада ,  
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Евросоюз заявил о желании поддержать экономическое восстановление Сирии

Сюжет
Падение режима Асада
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Евросоюз готов поэтапно снимать санкции против Сирии и хочет поддержать экономическое восстановление страны. Об этом глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила на пресс-конференции в Анкаре.

«Мы хотим поддержать экономическое восстановление Сирии, и Евросоюз готов облегчить санкции против Сирии в зависимости от того, как будет поступать новое правительство», — сказала она.

По ее словам, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят план поэтапного снятия санкций на встрече 27 января 2025 года. Глава дипломатии Евросоюза отметила, что уход Башара Асада привел как к новым возможностям, так и к вызовам, и добавила, что санкции могут быть возвращены, если ситуация «будет развиваться в неверном направлении».

«Это в общих интересах, чтобы будущее Сирии было полным надежды», — заключила Каллас.

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Политика
Фото:António Pedro Santos / EPA / ТАСС

В начале декабря 2024 года правление президента Башара Асада в Сирии было завершено в ходе силового захвата власти оппозиционными группировками. Переходное правительство Сирии до 1 марта 2025 года возглавил Мухаммед аль-Башир, который ранее был главой «Правительства Спасения Сирии» — оппозиционной структуры, действовавшей как альтернатива официальному кабинету министров и управлявшей занятыми боевиками территориями в провинции Идлиб.

После смены власти представители Евросоюза начали говорить о возможности снятия с Сирии санкций, а США сняли ограничения, связанные с операциями по энергоресурсам и денежным переводам.

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Евросоюз Сирия санкции Кая Каллас
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Кая Каллас

политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
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