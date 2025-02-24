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Военная операция на Украине ,  
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Пропавших жителей Курской области эвакуируют с Украины в Россию

Москалькова: Россия эвакуирует из Сум пропавших жителей Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Москва договорилась с Киевом и Красным Крестом об эвакуации из Сум жителей Курской области, сообщила Москалькова. Она добавила, что эвакуацию будут проводить через Белоруссию. В ноябре в Россию из Сум вернулись 46 курян
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Москва достигла договоренности с украинской стороной и Красным Крестом об эвакуации жителей Курской области, которые находятся в Сумах, в Россию, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме, передает «РИА Новости».

Она добавила, что эвакуация будет проводиться через Белоруссию. «Есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной», — заявила Москалькова.

В ноябре прошлого года Москалькова сообщила о 40 мирных жителях Курской области, которых обнаружили в Сумах, куда их перевезли украинские военнослужащие. Спустя несколько дней в Россию в результате договоренностей с Киевом вернулись 46 человек. Всего на тот момент поступило около 40 тыс. обращений по поводу пропавших без вести жителях Курской области после вторжения туда ВСУ, уточняла омбудсмен.

11 февраля она сообщила о работе с украинской стороной и Международным комитетом Красного Креста по вопросу возможного открытия гуманитарного коридора на находящейся под контролем ВСУ территории в Курской области для эвакуации мирных жителей.

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6 августа украинские силы вошли в Курскую область и менее чем через неделю заняли 28 населенных пунктов, где оставались примерно 2 тыс. человек, сообщил экс-губернатор региона Алексей Смирнов. В январе Минобороны впервые раскрыло, что ВСУ взяли под контроль 1268 кв. км. Общая площадь Курской области составляет 29,9 тыс. кв. км.

К середине января, по данным оборонного ведомства, было освобождено 63,2% (801 кв. км) занятой ВСУ территории. К тому моменту под контроль России вернулись более 20 населенных пунктов. 17 февраля Минобороны доложило об освобождении села Свердликово.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Татьяна Москалькова Сумская область Белоруссия Красный Крест
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