Российские войска освободили Свердликово в Курской области
Российские войска освободили населенный пункт Свердликово в Курской области, сообщает Минобороны. Село расположено в Суджанском районе региона.
В середине декабря Минобороны сообщало об освобождении населенных пунктов Дарьино и Плехово в этом же районе Курской области. В январе российские военные освободили еще четыре поселка в Суджанском районе: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. 27 января подразделения группировки «Север» в Курской области освободили населенный пункт Николаево-Дарьино.
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