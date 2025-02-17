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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска освободили Свердликово в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска освободили населенный пункт Свердликово в Курской области, сообщает Минобороны. Село расположено в Суджанском районе региона.

В середине декабря Минобороны сообщало об освобождении населенных пунктов Дарьино и Плехово в этом же районе Курской области. В январе российские военные освободили еще четыре поселка в Суджанском районе: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. 27 января подразделения группировки «Север» в Курской области освободили населенный пункт Николаево-Дарьино.

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