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Война санкций ,  
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ЕС решил запретить поставки Xbox и PlayStation в Россию

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Война санкций
По словам Каи Каллас, приставки могут использоваться для управления дронами. Запрет на поставки Xbox и PlayStation планируют ввести 22 февраля в рамках 16-го пакета санкций против России
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Поставки игровых консолей Xbox и PlayStation в Россию предлагается запретить в рамках новых санкций ЕС, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, пишет Financial Times.

Каллас утверждает, что в России приставки, по-видимому, используют для управления дронами. Также в список войдут поставки отдельных химикатов и ограничения на импорт СПГ из России.

Новые ограничения ЕС планирует ввести 22 февраля. Они войдут в 16-й пакет санкций, приуроченный к третьей годовщине начала военной операции на Украине.

Все крупнейшие производители консолей — Sony, Microsoft и Nintendo — приостановили продажи в России после начала боевых действий и введения санкций. Их продукцию ввозят в страну по параллельному импорту.

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Фото:IMAGO / Dennis Duddek / Eibner Pres / Global Look Press

В ЕС нет ни одной страны, которая производила бы игровые консоли, заявил РБК гендиректор компании-импортера «Ачивка», глава Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи. «Импортируемые в Россию игровые консоли даже не проходят транзитом через Европейский союз, поэтому это заявление либо демонстрирует полное отсутствие понимания индустрии видеоигр, либо является очередной пустой жестикуляцией», — считает он.

Накануне ЕС продлил уже действующие ограничения, на которые обещала наложить вето Венгрия. Как уточняла Politico, Будапешт одобрил это решение в обмен на заявления с упоминаниями его опасений насчет энергетической безопасности на фоне остановки транзита газа через Украину.

Законодательство Евросоюза требует единогласного одобрения всех стран-членов санкционного режима каждые полгода. В частности, от этого зависит действие предыдущих 15 пакетов ограничений, включая блокировку около €200 млрд активов российского Центробанка.

Россия считает санкции западных стран незаконными и противоречащими международному праву и требует их отмены. Как отмечали в Кремле, Москва заинтересована в «продолжении коммерции», однако в действиях ЕС нет ничего нового.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Евгения Стогова Евгения Стогова
Евросоюз Кая Каллас Россия PlayStation видеоигры
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