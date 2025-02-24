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Военная операция на Украине ,  
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МИД сравнил позиции России и США по прекращению огня на Украине

Рябков: быстрое перемирие грозит скорым возобновлением конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Перемирие без долгосрочного урегулирования конфликта на Украине грозит скорым возобновлением боев «с еще более тяжелыми последствиями», Москва этого не хочет, заявил Рябков. В США высказывались за прекращение огня как можно скорее
Фото: Сергей Нужненко / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Прекращение огня на Украине без долгосрочного урегулирования конфликта грозит скорым возобновлением боев «с еще более тяжелыми последствиями», в том числе для отношений России и США, Москва этого не хочет, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью «РИА Новости».

«Прекращение огня само по себе — это не решение. У нас другой подход и другие ориентиры, о чем было сказано напрямую президентом России [Владимиром Путиным], и о чем наши высокопоставленные представители говорили в Эр-Рияде с предельной четкостью и весьма развернуто», — сказал он.

Американская сторона, отмечает Рябков, продемонстрировала стремление добиться прекращения огня как можно скорее. Замминистра призвал найти «долгосрочное решение, которое, в свою очередь, в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее».

По его словам, долгосрочное решение найти не получится без устранения причин конфликта, которые заключаются в расширении НАТО, игнорировании смены власти на Украине путем госпереворота, несоблюдении Киевом минских соглашений, а также нарушении прав русскоязычных жителей Украины.

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Политика
Фото:Reuters

Путин называл госпереворотом избрание Виктора Ющенко в 2004 году, а также события на Майдане в конце 2013 — начале 2014 года, которые привели к отставке Виктора Януковича. В мае 2014 года прошли досрочные выборы президента, на которых выиграл Петр Порошенко с 54,7% голосов, затем на очередных выборах в 2019-м победил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, набравший во втором туре 73,22% голосов.

В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом российский президент также «упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта», сообщали в Кремле. Также Путин согласился со своим американским коллегой, что долгосрочное урегулирование конфликта может быть достигнуто путем мирных переговоров.

В Кремле заявляли, что Москве позиция администрации Трампа со стремлением «как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров» импонирует больше, чем подход ушедшей администрации Джо Байдена с намерением «продолжать войну до последнего украинца».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Рябков мирное урегулирование прекращение огня перемирие США
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