Перемирие без долгосрочного урегулирования конфликта на Украине грозит скорым возобновлением боев «с еще более тяжелыми последствиями», Москва этого не хочет, заявил Рябков. В США высказывались за прекращение огня как можно скорее

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Прекращение огня на Украине без долгосрочного урегулирования конфликта грозит скорым возобновлением боев «с еще более тяжелыми последствиями», в том числе для отношений России и США, Москва этого не хочет, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью «РИА Новости».

«Прекращение огня само по себе — это не решение. У нас другой подход и другие ориентиры, о чем было сказано напрямую президентом России [Владимиром Путиным], и о чем наши высокопоставленные представители говорили в Эр-Рияде с предельной четкостью и весьма развернуто», — сказал он.

Американская сторона, отмечает Рябков, продемонстрировала стремление добиться прекращения огня как можно скорее. Замминистра призвал найти «долгосрочное решение, которое, в свою очередь, в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее».

По его словам, долгосрочное решение найти не получится без устранения причин конфликта, которые заключаются в расширении НАТО, игнорировании смены власти на Украине путем госпереворота, несоблюдении Киевом минских соглашений, а также нарушении прав русскоязычных жителей Украины.

Путин называл госпереворотом избрание Виктора Ющенко в 2004 году, а также события на Майдане в конце 2013 — начале 2014 года, которые привели к отставке Виктора Януковича. В мае 2014 года прошли досрочные выборы президента, на которых выиграл Петр Порошенко с 54,7% голосов, затем на очередных выборах в 2019-м победил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, набравший во втором туре 73,22% голосов.

В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом российский президент также «упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта», сообщали в Кремле. Также Путин согласился со своим американским коллегой, что долгосрочное урегулирование конфликта может быть достигнуто путем мирных переговоров.

В Кремле заявляли, что Москве позиция администрации Трампа со стремлением «как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров» импонирует больше, чем подход ушедшей администрации Джо Байдена с намерением «продолжать войну до последнего украинца».