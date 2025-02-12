Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа
В ходе телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина лидеры обсудили несколько тем, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Д. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. В. Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта», — говорится в сообщении.
Российский президент согласился со своим американским коллегой, что долгосрочное урегулирование конфликта может быть достигнуто путем мирных переговоров, уточнила пресс-служба.
Путин поддержал «один из основных тезисов Трампа» о том, что пришло время для совместной работы США и России. Президенты договорились продолжить контакты, в том числе начать организацию личных встреч.
Путин пригласил Трампа посетить Москву и заверил, что готов принять в России американских должностных лиц «по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования».
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