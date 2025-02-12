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Военная операция на Украине ,  
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Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа

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Военная операция на Украине
Вид на Кремль, Москва
Вид на Кремль, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В ходе телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина лидеры обсудили несколько тем, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Д. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. В. Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта», — говорится в сообщении.

Российский президент согласился со своим американским коллегой, что долгосрочное урегулирование конфликта может быть достигнуто путем мирных переговоров, уточнила пресс-служба.

Путин поддержал «один из основных тезисов Трампа» о том, что пришло время для совместной работы США и России. Президенты договорились продолжить контакты, в том числе начать организацию личных встреч.

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Путин пригласил Трампа посетить Москву и заверил, что готов принять в России американских должностных лиц «по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования».

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Владимир Путин

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