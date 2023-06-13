Путин назвал госпереворотом избрание Ющенко президентом Украины

Виктор Ющенко (Фото: Rod Lamkey / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Виктор Ющенко стал президентом Украины в результате государственного переворота, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Это (события на Майдане в 2014 году. — РБК) же не первый госпереворот. А Ющенко пришел к власти каким образом на Украине? Что, в результате легитимных действий? <...> Мы же знаем: придумали третий тур голосования, — заявил Путин. — Какой нахрен третий тур? Он не предусмотрен Конституцией. Это госпереворот. Но он хотя бы прошел относительно мирным способом».

После этого, по словам российского президента, дело дошло и «до кровавого переворота».

Ющенко занимал пост президента Украины в 2005–2010 годах. На выборах 2004 года он набрал 39,87% в первом туре — немногим больше, чем Виктор Янукович. Во втором туре выборов президента 21 ноября набрал 46,69% голосов и занял второе место. Ющенко с результатами не согласился и подал в Верховный суд иск о признании действий ЦИК противоправными. Суд постановил повторить голосование 26 декабря. В «повторном втором туре» Ющенко победил, набрав 51,99% голосов.