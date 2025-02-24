Новая Зеландия ввела новые санкции против России из-за конфликта на Украине, сообщает пресс-служба МИДа страны.

В ведомстве отметили, что ограничения введены против 27 физических и 25 юридических лиц. В их число попали компании из России, связанные с экспортом энергоносителей, а также чиновники из Северной Кореи, которые, по данным МИД Новой Зеландии, причастны к оказанию помощи Москве.

Новая Зеландия неоднократно вводила санкции против России. Так, в сентябре 2024 года страна ввела ограничения против пяти физлиц и шести организаций из России и Белоруссии.

По данным новозеландского МИДа, всего с марта 2022 года в рамках санкций против России страна внесла в черный список более чем 1700 физических и юридических лиц, а также приняла ряд торговых ограничений.

Российские власти считают санкционные меры незаконными и требуют их отмены — это одно из условий начала переговоров с Украиной.