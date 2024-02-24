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Перехваченный истребителями в США аэростат оказался любительским

CBS: перехваченный истребителями США аэростат оказался любительским
Отслеживаемый военными США воздушный шар оказался любительским аэростатом, передает CBS News. Объект обнаружили в районе Колорадо, истребители перехватили его над Ютой. В NORAD подтвердили отсутствие угрозы для нацбезопасности
Фото: Jonathan Case / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Jonathan Case / Keystone Press Agency / Global Look Press

Отслеживаемый военными США воздушный шар оказался аэростатом для любителей, сообщил CBS News со ссылкой на представителя Пентагона.

Объект обнаружили военные самолеты над западной частью США 23 февраля на высоте 40 тыс. футов (почти 12,2 км). CBS News со ссылкой на американского чиновника сообщал, что шар в течение дня пролетел над штатом Колорадо и к вечеру 23 февраля по местному времени достигнет Джорджии. Он также предполагал, что шар сделан из майлара — полимерного материала, представляющего собой светоотражающую ткань или пленку, а внутри находится объект, схожий с коробкой в форме куба со сторонами длиной 2 фута (60 см).

Позже Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о перехвате истребителями воздушного шара над штатом Юта. В NORAD заявили, что угрозы для национальной безопасности США нет.

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Фото:U.S. Air Force / Department of Defense

В феврале 2023 года неопознанный воздушный шар засекли над Монтаной, где расположены база ВВС США Мальмстрем и шахты ядерных ракет, позднее его сбили у побережья Южной Каролины. Тогда Пентагон обвинил Китай в слежке за американскими стратегическими объектами. В Пекине заявили, что это был сбившийся с курса метеозонд, который не использовался для шпионажа. Позднее в Минобороны США признали, что аэростат не собирал разведданные, хотя и нес шпионское оборудование.

После этого инцидента в отношениях Вашингтона и Пекина произошло охлаждение. В том же месяце госсекретарь США Энтони Блинкен отменил визит в Китай, после чего стороны долго не могли согласовать новые даты поездки из-за нежелания Пекина. Он приехал туда в июне 2023 года и предложил «закрыть главу» истории с аэростатом.

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Юлия Овчинникова
NORAD США аэростат
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