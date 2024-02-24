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Политика ,  
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Военные перехватили над США неизвестный воздушный шар

CBS: американские военные отслеживают неизвестный воздушный шар над США

Военные США следят за передвижением воздушного шара неизвестного происхождения над западной частью страны, передает CBS News со ссылкой на американских чиновников.

Объект обнаружили военные самолеты, уже установлено, что он не представляет угрозы, уточнили собеседники телеканала. Куда и с какой целью направляется шар, по их словам, пока неизвестно.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали CBS News, что шар обнаружили 23 февраля на высоте 40 тыс. футов (почти 12,2 км), когда он следовал на восток под воздействием воздушных потоков.

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Один из чиновников сообщил телеканалу, что шар в течение дня успел пролететь над штатом Колорадо. Ожидается, что к вечеру 23 февраля по местному времени он достигнет Джорджии, сказал собеседник CBS News.

Он уточнил, что шар предположительно сделан из майлара - полимерного материала, представляющего собой светооражающую ткань или пленку. Аэростат несет объект, напоминающий коробку кубической формы со сторонами длиной 2 фута (60 см), добавил чиновник.

Позднее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что истребители перехватили воздушный шар над территорией штата Юта. Командование подтвердило, что он не представляет угрозы национальной безопасности США.

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В феврале 2023 года над американским штатом Монтана, где расположены база ВВС США Мальмстрем и шахты ядерных ракет, также засекли неопознанный воздушный шар. Военные США позднее сбили его над Атлантическим океаном у побережья Южной Каролины. Пентагон заявил, что Китай использовал аэростат для слежки за американскими стратегическими объектами. Китайские власти настаивали, что это был метеозонд, который сбился с курса, и отрицали его использование для шпионажа. Позднее в американском военном ведомстве заявили, что аэростат не собирал разведданные, хотя нес шпионское оборудование.

После произошедшего в отношениях между США и Китаем произошло охлаждение, американский госсекретарь Энтони Блинкен отменил свой визит в Китай, и стороны долгое время не могли согласовать новые даты из-за нежелания Пекина. В июне 2023-го госсекретарь посетил страну, где предложил «закрыть главу» истории с аэростатом.

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