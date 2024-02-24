Помощь Украине стала причиной раскола между Западной и Восточной Европой

Поражение Украины приведет к серьезным проблемам в отношениях между двумя частями ЕС, поскольку уже сейчас Восточная Европа недовольна объемом усилий в предоставлении помощи, узнал Bloomberg. Москва критикует поставки ВСУ

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Между странами Западной и Восточной Европы растет раскол из-за разногласий по вопросу поставок Украине артиллерийских снарядов и риска поражения ВСУ, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По оценкам собеседников агентства в дипломатических кругах, если Россия победит Украину, страны Восточной Европы «не простят» страны Западной, и весь проект европейской интеграции, начавшийся с падением Берлинской стены, окажется под угрозой из-за «неизгладимого шрама». Правительства Западной Европы не понимают, что многие в восточной части континента больше никогда не будут им доверять, пояснил высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

Один европейский чиновник рассказал, что в случае победы России на фоне неспособности Европы нарастить поставки боеприпасов его страна откажется от оборонных контрактов с Францией, а предпочтет закупаться у США (даже при победе Дональда Трампа), Великобритании и стран Северной Европы, посчитав их более надежными союзниками.

Некоторые страны Восточной Европы, годами выражавшие тревогу намерениями России, обеспокоены, что власти стран Западной Европы недостаточно задействуют свои запасы вооружений для поставок ВСУ, а также мешают получить дальнобойные виды оружия. Как подчеркнул один из источников агентства, более западные страны не понимают срочности проблемы. К примеру, Евросоюз не успевает поставить обещанные Украины 1 млн снарядов, но Франция, Кипр и Греция выступили против закупки боеприпасов у Турции.

Как пишет Bloomberg, значительная часть недовольства направлена против французского президента Эмманюэля Макрона. По словам источников агентства, претензии также есть к Германии, Италии и Испании, от которых требуют большего изъятия

На следующей неделе Франция проведет небольшое собрание лидеров стран для обсуждения помощи Украине, во встрече примут участие делегации из Румынии и Польши. Макрон призывают к наращиванию внутреннего производства и приостановке некоторых поставок для собственных нужд.

По оценке западных чиновников, Украина на фоне сокращения внешней поддержки утрачивает возможность продолжать вести боевые действия, сообщала Financial Times. «Это отчаянная ситуация на линии фронта для украинцев, гораздо хуже, чем они преподносят», — оценивал в начале феврале положение дел дипломат НАТО. В Пентагоне подчеркивали, что реализуется «очень мрачный сценарий» и признавали: Украине без продолжения поставок снарядов придется решить, хватит ли сил удерживать подконтрольные города, либо вывести войска, как из Авдеевки.

Российская сторона требует прекратить снабжение ВСУ со стороны западных стран. Кремль заявлял, что западные поставки не помешают Москве добиться целей, но затянут продолжительность конфликта.