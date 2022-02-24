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Военная операция на Украине ,  
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24.02.2022 — 24.02.2024. Инфографика

Сюжет
Военная операция на Украине
Что произошло за последние два года в России и в мире — в инфографиках РБК

Обстановка в зоне боевых действий и приграничных регионах

24.02.2022 — 24.02.2024. Инфографика

Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

24.02.2022 — 24.02.2024. Инфографика
24.02.2022 — 24.02.2024. Инфографика

Как изменилась экономика России

24.02.2022 — 24.02.2024. Инфографика
24.02.2022 — 24.02.2024. Инфографика
24.02.2022 — 24.02.2024. Инфографика

24.02.2022 — 24.02.2024. Инфографика
24.02.2022 — 24.02.2024. Инфографика
24.02.2022 — 24.02.2024. Инфографика

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Экономика
Фото:Anthony Kwan / Getty Images

Санкционный режим: какие ограничения вводили против России и какие вводила она

24.02.2022 — 24.02.2024. Инфографика
24.02.2022 — 24.02.2024. Инфографика
24.02.2022 — 24.02.2024. Инфографика

Эксперты РАН назвали три уязвимости экономики России на примере Ирана
Экономика
Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

Аналитики заявили об «обратных эффектах» санкций против России
Экономика
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Чем воюет Украина: какое вооружение поставили стране

24.02.2022 — 24.02.2024. Инфографика

24.02.2022 — 24.02.2024. Инфографика

Как Запад сократил поставки вооружения Украине. Инфографика
Политика

Иностранные агенты и нежелательные организации

24.02.2022 — 24.02.2024. Инфографика
24.02.2022 — 24.02.2024. Инфографика

Поправки в УК с «мобилизацией» и «военным временем». Что важно знать
Политика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

24.02.2022 — 24.02.2024. Инфографика

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Теги
Военная операция на Украине Россия Украина
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24.02.2022 — 24.02.2023. Инфографика
Политика
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