Что произошло за последние два года в России и в мире — в инфографиках РБК

Обстановка в зоне боевых действий и приграничных регионах

Как изменилась экономика России

Санкционный режим: какие ограничения вводили против России и какие вводила она

Чем воюет Украина: какое вооружение поставили стране