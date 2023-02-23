МИД назвал условие по переговорам для Украины и Запада

Россия может вести диалог с Украиной и Западом лишь когда они «сложат оружие», тогда могут начаться переговоры на основании «новых геополитических реалий», сказал замминистра Галузин. Киев не считает, что Москва готова к диалогу

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Украине и западным государствам для начала переговоров необходимо в первую очередь «сложить оружие» и прекратить обстреливать города России, заявил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел Михаил Галузин.

«После этого можно будет вести обсуждение на базе новых геополитических реалий», — продолжил дипломат.

Он добавил, что Россия готова к достижению своих целей путем дипломатии, но этому мешает «абсолютно неконструктивная позиция» украинских властей, решивших нанести России «военное поражение на поле боя». «В настоящее время возобновление переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов к трезвому восприятию сложившихся геополитических реалий», — подчеркнул Галузин.

В Киеве ранее отмечали, что от переговоров не отказываются, но Москва хочет не их, а лишь согласия Украины на выдвинутые ультиматумы. «Нужно правильно называть вещи своими именами. То, что сейчас Россия называет переговорами, — это не переговоры», — пояснил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он отметил, что диалог должен основывать на «определенном количестве принципов», среди которых — территориальная целостность Украины и компенсация ущерба

Кремль настаивает, что никакой мирный план по Украине не может быть мирным, если в нем не учитывается суверенитет России над республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями.