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Маттиас Варниг рассказал о разговорах с Владимиром Путиным об Украине

Глава Nord Stream 2 Варниг рассказал о разговорах с Путиным после начала военной операции
Исполнительный директор Nord Stream 2 в редком интервью назвал себя «токсичным»: счета заморожены, в Германии с ним мало кто хочет общаться. По словам Варнига, он лично встречался с президентом и обсуждал цели Москвы на Украине
Исполнительный директор Nord Stream Маттиас Варниг
Исполнительный директор Nord Stream Маттиас Варниг (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС )

Первое большое интервью Маттиас Варниг дал немецкой Zeit в своих апартаментах на Канарских островах. Исполнительный директор Nord Stream 2 AG рассказал, что общался с президентом России Владимиром Путиным в Москве после начала военных действий на Украине и, в частности, пытался прояснить цели спецоперации.

«Каковы ваши цели?» — спросил он Владимира Путина (они почти всегда говорили по-немецки, отмечает издание со ссылкой на слова Варнига).

«Вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска у Киева. Как это согласуется? Вам нужна Одесса или Харьков или вся Украина, или даже больше?» — поинтересовался Варниг. Путин, по его словам, ответил: «Это государственная тайна».

Варниг рассказал, что президент России предложил ему переехать с семьей в Москву: «Приезжайте с семьей в Москву, мы вам здесь что-нибудь найдем». Варниг говорит, что отказался.

«Вы не выиграете войну, так как в ней не может быть победителей», — сказал он Путину в другом разговоре, пишет газета, отмечая, что после начала военной операции Варниг назвал действия России на Украине «ошибкой».

Весной президент России позвал его к себе в гости «по-настоящему» на несколько дней, говорит Варниг, утверждая, что он «еще не решил».

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Сам себя Варниг сейчас называет «токсичным». В Германии с ним мало кто хочет поддерживать отношения, его счета заморожены, а кредитные карты заблокированы. Понимает он это, по его словам, когда хочет заплатить за мороженое для сына. Ему приходится привыкать к наличным. Вся его жизнь «заморожена», пишет газета.

Варниг с 1970-х работал в Штази. Как сообщали WSJ и Focus, в Дрездене он познакомился с Владимиром Путиным, который тогда работал в резидентуре КГБ в ГДР. В 1990-х Варниг начал карьеру в бизнесе, занимал руководящие посты в Дрезднер Банке. Позднее стал членом совета директоров ряда российских компаний, в том числе «Роснефти». Также Варниг является исполнительным директором Nord Stream 2 AG.

Весной прошлого года Варниг, как и бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер, покинул совет директоров «Роснефти».

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Елена Чернышова
Маттиас Варниг Владимир Путин Военная операция на Украине Nord Stream 2

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политик, президент России

7 октября 1952 года
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