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Политика ,  
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Постпред допустил асимметричный ответ на действия ЕС против России

Владимир Чижов
Владимир Чижов (Фото: Global Look Press)

Москва может асимметрично ответить на возможные деструктивные действия со стороны Европейского союза. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Россия не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы, методы воздействия на эту ситуацию», — сказал он.

По его словам, возможный ответ Москвы можно называть асимметричным.

Материал дополняется.

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