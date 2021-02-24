Политика , 24 фев, 21:32
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Постпред допустил асимметричный ответ на действия ЕС против России
Владимир Чижов
Москва может асимметрично ответить на возможные деструктивные действия со стороны Европейского союза. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».
«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Россия не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы, методы воздействия на эту ситуацию», — сказал он.
По его словам, возможный ответ Москвы можно называть асимметричным.
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