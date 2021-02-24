Постпред допустил асимметричный ответ на действия ЕС против России

Владимир Чижов (Фото: Global Look Press)

Москва может асимметрично ответить на возможные деструктивные действия со стороны Европейского союза. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Россия не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы, методы воздействия на эту ситуацию», — сказал он.

По его словам, возможный ответ Москвы можно называть асимметричным.

Материал дополняется.