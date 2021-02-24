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Крушение А321 над Синаем признано терактом ,  
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СМИ сообщили о пересмотре в Египте дела об авиакатастрофе над Синаем

Суд в Египте пересмотрит иск родственника одного из погибших в авиакатастрофе над Синаем, сообщил «Коммерсантъ». Власти страны уже пересмотрели свое решение и в скором времени могут признать случившееся терактом, полагают адвокаты
Место крушения самолета Airbus A321 в Египте, 2015 год
Место крушения самолета Airbus A321 в Египте, 2015 год (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Апелляционный суд Каира направил на пересмотр иск родственников россиян, погибших в катастрофе самолета А321 «Когалымавиа» осенью 2015 года, пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, решение направить иск на пересмотр на днях принял апелляционный суд Северного Каира. Речь идет об обращении отца одного из погибших. Не исключено, что остальные 110 также будут отправлены на пересмотр, пишет «Коммерсантъ».

Основанием для решения стало отсутствие признаков, отрицающих обоснованность исковых требований, поскольку все документы были представлены вовремя, соблюдены все предусмотренные египетским законодательством процедуры и т.п. Ответчиками по делу проходят бывший премьер-министр Египта Шериф Исмаил и трое министров — внутренних дел, финансов и гражданской авиации. Родственники погибших настаивают на преступной халатности властей, из-за которой на борт самолета пронесли бомбу.

РБК обратился за комментарием в апелляционный суд Каира.

По факту крушения самолета Следственный комитет России завел уголовное дело по ст. 205 УК (теракт), однако власти Египта с такой квалификацией не согласились. Суд заявил, что крушение произошло в результате «незаконных действий третьих лиц» и не связано с «непосредственными личными ошибками» или халатностью высокопоставленных чиновников. В 2018 году суд первой инстанции отклонил иск родственников погибших в авиакатастрофе, сославшись в том числе на невозможность установить личности находившихся на борту и отсутствие доказательств родственной связи между родственниками и погибшими.

СМИ назвали имя причастного к взрыву российского А321 над Синаем
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Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте

По информации «Коммерсанта», на днях родные погибших пассажиров получили из департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России послание, в котором говорится, что российские «компетентные ведомства» совместно с дипломатами продолжают добиваться «скорейшего и объективного осуществления всех необходимых следственных мероприятий, в том числе квалификации авиакатастрофы как теракта». Это письмо из министерства близкие жертв получили почти одновременно с сообщениями египетских властей о том, что чартерное авиасообщение между Россией и двумя курортами Египта — Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, прерванное после катастрофы, возобновится в марте. Однако позже Росавиация опровергла информацию о возобновлении чартеров на курорты Египта.

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Родных погибших представляют российские юристы Михаил Загайнов и Давид Кухалашвили. Решение апелляционного суда — «первый небольшой, но очень важный шаг к окончательной победе», отметил в беседе с изданием Загайнов. «Данное решение говорит о том, что египетские власти пересмотрели свой подход к данному делу», — добавил он, отметив, что адвокаты не ожидали такого развития событий в суде апелляционной инстанции. По мнению Загайнова, «скорее всего, суд получил соответствующий сигнал сверху». «Это решение еще раз подтверждает тот факт, что Египет может в скором времени официально признать происшедшее как теракт», — заявил в беседе с изданием Кухалашвили.

РБК обратился за комментарием к Загайнову и Кухалашвили.

Синайская катастрофа: что известно о крушении российского А321 год спустя
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<p>31 октября 2015 года. Обломки лайнера найдены рядом&nbsp;с&nbsp;аэропортом города Эль-Ариш на&nbsp;Синайском полуострове. Среди первых версий катастрофы назывались техническая неисправность, внешнее воздействие и&nbsp;взрыв на&nbsp;борту.</p>

Крушение пассажирского самолета Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» 31 октября 2015 года стало крупнейшей авиакатастрофой за всю историю российской авиации. Лайнер вылетел из аэропорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург и разбился на Синайском полуострове через 23 минуты после взлета. Жертвами катастрофы стали 224 человека, в том числе семь членов экипажа.

Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». В ходе расследования эксперты в Египте установили, что бомба находилась в хвосте самолета. По их информации, для закладки взрывного устройства террористы привлекли сотрудника сервисной службы аэропорта.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Евгения Лебедева
крушение A321 Египет «Когалымавиа»
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