СМИ сообщили о пересмотре в Египте дела об авиакатастрофе над Синаем

Суд в Египте пересмотрит иск родственника одного из погибших в авиакатастрофе над Синаем, сообщил «Коммерсантъ». Власти страны уже пересмотрели свое решение и в скором времени могут признать случившееся терактом, полагают адвокаты

Место крушения самолета Airbus A321 в Египте, 2015 год (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Апелляционный суд Каира направил на пересмотр иск родственников россиян, погибших в катастрофе самолета А321 «Когалымавиа» осенью 2015 года, пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, решение направить иск на пересмотр на днях принял апелляционный суд Северного Каира. Речь идет об обращении отца одного из погибших. Не исключено, что остальные 110 также будут отправлены на пересмотр, пишет «Коммерсантъ».

Основанием для решения стало отсутствие признаков, отрицающих обоснованность исковых требований, поскольку все документы были представлены вовремя, соблюдены все предусмотренные египетским законодательством процедуры и т.п. Ответчиками по делу проходят бывший премьер-министр Египта Шериф Исмаил и трое министров — внутренних дел, финансов и гражданской авиации. Родственники погибших настаивают на преступной халатности властей, из-за которой на борт самолета пронесли бомбу.

РБК обратился за комментарием в апелляционный суд Каира.

По факту крушения самолета Следственный комитет России завел уголовное дело по ст. 205 УК (теракт), однако власти Египта с такой квалификацией не согласились. Суд заявил, что крушение произошло в результате «незаконных действий третьих лиц» и не связано с «непосредственными личными ошибками» или халатностью высокопоставленных чиновников. В 2018 году суд первой инстанции отклонил иск родственников погибших в авиакатастрофе, сославшись в том числе на невозможность установить личности находившихся на борту и отсутствие доказательств родственной связи между родственниками и погибшими.