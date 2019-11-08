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Крушение А321 над Синаем признано терактом ,  
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СМИ назвали имя причастного к взрыву российского А321 над Синаем
Осужденный в Австралии за попытку взорвать лайнер Etihad Airways в 2017 году террорист рассказал на допросе, что к этому эпизоду и взрыву российского лайнера над Синаем были причастны его брат и датский террорист Базил Хассан
Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте (Фото: Zuma / ТАСС )

Датский террорист Базил Хассан помог спланировать теракт на борту российского самолета Аirbus 321 авиакомпании «Когалымавиа», который был взорван 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом после вылета из египетского Шарм-эш-Шейха. Об этом на допросе заявил 51-летний боевик террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Халед Хаят, сообщает Датское радио (DR) со ссылкой на документы суда.

В беседе с полицейскими он сообщил, что Хассан помог спланировать теракт в летевшем в Петербург самолете. По его словам, Хассан был «ключевой фигурой» в организации этого теракта. Кроме того, к взрыву на борту российского лайнера, как заявил Хаят, также причастен его брат Терек Хаят, приговоренный в Ираке к смертной казни за терроризм.

Халед Хаят был осужден в Австралии в этом году за попытку взорвать лайнер авиакомпании Etihad Airways, который должен был вылететь из Сиднея в Абу-Даби летом 2017 года. На его борту должны были отправиться 400 пассажиров.

Как рассказал террорист на допросе, при планировании обоих терактов (взрыва над Синаем и попытке взорвать лайнер Etihad Airways) использовался один и тот же метод — заложенная на борту бомба.

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Несколько независимых разведывательных источников в Дании и за рубежом подтвердили Датскому радио, что Базил Хассан долгое время изучал недостатки в сфере авиационной безопасности.

Как отмечает Датское радио, ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что Хассан был убит, однако подтверждения этой версии пока не появлялось. По мнению датских властей, террорист все еще может быть жив.

Адвокат Торкильд Хойер, который на протяжении многих лет представлял интересы Хассана, отказался прокомментировать Датскому радио данные о его причастности к взрыву А321.

Самолет Airbus A321 компании «Когалымавиа» взорвался в воздухе 31 октября 2015 года после вылета из Шарм-эш-Шейха. Жертвами взрыва стали 224 человека, включая семерых членов экипажа. Российские правоохранительные органы назвали происшествие терактом. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». В ходе расследования выяснилось, что заложить взрывчатку террористам помог работник сервисной службы аэропорта.

Фотогалерея 
Катастрофа российского A321 в Египте

Авторы: Кристина Астафурова, Михаил Юшков
Теги: А321, теракт, Синайский полуостров
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