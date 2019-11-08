СМИ назвали имя причастного к взрыву российского А321 над Синаем

Осужденный в Австралии за попытку взорвать лайнер Etihad Airways в 2017 году террорист рассказал на допросе, что к этому эпизоду и взрыву российского лайнера над Синаем были причастны его брат и датский террорист Базил Хассан

Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте (Фото: Zuma / ТАСС )

Датский террорист Базил Хассан помог спланировать теракт на борту российского самолета Аirbus 321 авиакомпании «Когалымавиа», который был взорван 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом после вылета из египетского Шарм-эш-Шейха. Об этом на допросе заявил 51-летний боевик террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Халед Хаят, сообщает Датское радио (DR) со ссылкой на документы суда.

В беседе с полицейскими он сообщил, что Хассан помог спланировать теракт в летевшем в Петербург самолете. По его словам, Хассан был «ключевой фигурой» в организации этого теракта. Кроме того, к взрыву на борту российского лайнера, как заявил Хаят, также причастен его брат Терек Хаят, приговоренный в Ираке к смертной казни за терроризм.

Халед Хаят был осужден в Австралии в этом году за попытку взорвать лайнер авиакомпании Etihad Airways, который должен был вылететь из Сиднея в Абу-Даби летом 2017 года. На его борту должны были отправиться 400 пассажиров.

Как рассказал террорист на допросе, при планировании обоих терактов (взрыва над Синаем и попытке взорвать лайнер Etihad Airways) использовался один и тот же метод — заложенная на борту бомба.